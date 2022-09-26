衛武營與樹德科大簽署備忘錄 攜手培育藝創人才

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）重視校園藝文推廣，落實美感教育，衛武營國家藝術文化中心今天與樹德科技大學簽署合作備忘錄，展開5年合作計畫，將透過雙邊資源攜手發展藝術、文創、設計等相關實務活動。

雙方合作將從樹德科大藝術管理與藝術經紀系的「跨域專題講座課程」中，連續開設4次衛武營專題研習，此外也與表演藝術系推出威爾第歌劇「唐卡洛」服裝管理產學合作專案，推廣藝文。

衛武營今天發布新聞稿表示，衛武營藝術總監簡文彬與樹德科大校長陳清燿一同進行簽署儀式，5年合作計畫涵蓋互相合作教育訓練項目，包括客戶服務、劇場技術、節目行銷、藝文推廣等，並邀請業師前往樹德科大開設課程或微課程，以劇場藝術、藝術管理、藝文推廣實務，讓學生接軌表演藝術產業。

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簡文彬表示，衛武營作為南台灣旗艦藝文場館，積極挖掘在地與國際連結，拓展國內外藝術家新視野並創造藝術的無限可能。而樹德科大在推動藝文教育與藝術參與向來不遺餘力，期望透過雙方合作，將衛武營所擁有的軟硬體資源與專業藝文知識跟學生分享，提升藝術涵養與美感素養。

陳清燿表示，樹德科大非常重視學生的專業技能與美感藝術的學習，期待5個學院28個系所能與衛武營共同創造學用合一的可能性。（編輯：張雅淨）1110926