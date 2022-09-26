北管藝師邱火榮現身傳藝沙龍 還能教就不停止

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）以台灣傳藝代表性藝師為主角，傳藝中心出版「藝術薪傳北管榮光－邱火榮紀錄片」，今天北管藝師邱火榮出席為他舉辦的北管沙龍，他表示，感謝傳藝中心幫他拍紀錄片，只要還能教，就不會停止。

邱火榮致詞時表示，他今年89歲，明年就90歲了，「我小時候遇到世界大戰，沒有學國語，只有學日本話，但我受父母培養學北管，17歲開始就在永樂座做小老師，到現在89歲。」說到這裡，台下響起熱烈掌聲。邱火榮也說，很感謝大家對他北管藝師生涯的支持，「只要還可以教，我都不會停止。」

邱火榮出生北管世家，繼承身為日治時期北管名師的父親林朝成，以及身為亂彈名伶的母親邱海妹衣缽，15歲登台演出，17歲開始在館閣教授北管，當時被稱為「囡仔先」，參與職業亂彈班、掌中劇團、歌仔戲及劇場等演出超過一甲子。

邱火榮1990年與妻子潘玉嬌成立了「亂彈嬌北管劇團」，參與國內外演出活動，直到花甲之年仍活躍於舞台。邱火榮為了有系統保存及傳授北管技藝，2000年開始偕同女兒邱婷及弟子們進行北管曲譜整理與教材撰寫，先後完成北管牌子、唱腔、鑼鼓等音樂保存與教學系統，努力重建北管史料。

這次拍攝紀錄片，邱火榮也特別期望「北管能像流行歌一樣，大家都會唱比較好」。邱火榮在記者會現場說他因為小中風，講話會咬到舌頭，「我會做不會講，不太會講話，就是很感謝大家讓我這把年紀還可以站在台上。」

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傳藝中心主任陳悅宜表示，邱火榮藝師除了本身技藝，更致力薪傳教學，年近90歲仍在教學，無私奉獻，令人感佩，這次特別在教師節前夕辦這個活動，讓老師跟他的學生們齊聚一堂。

沙龍現場由邱火榮弟子林永志及謝琼崎帶領的「延樂軒北管劇團」揭開活動序幕，並播放紀錄片精華片段。現場邀請延樂軒北管劇團團長林永志、台北木偶劇團暨北藝大傳統音樂學系謝琼崎老師等北管弟子們齊聚，分享對邱火榮老師的感謝。（編輯：張雅淨）1110926