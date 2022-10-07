國家文藝獎贈獎典禮 笑淚中看見得獎者藝術生命

（中央社記者趙靜瑜台北7日電）由國藝會主辦的國家文藝獎贈獎典禮今天落幕，細膩的典禮流程安排，適量的表藝演出加上領獎者的感言，讓整場典禮有輕有重，就像是部動人交響樂，笑淚中看見得獎者藝術生命。

國家文藝獎贈獎典禮今天在台北表演藝術中心球劇場舉行，7名得獎者包括北管藝師邱火榮、景觀建築家郭中端、影像創作者黃明川、作家平路、劇場創作者王榮裕、電影工作者張艾嘉、編舞家布拉瑞揚．帕格勒法，在親友陪同下出席，與場內近300名貴賓分享得獎喜悅與榮耀。

得獎者感言是典禮中最感人的片段，北管藝師邱火榮領獎時心心念念，不要讓傳統北管藝術沒落，他感謝大家對他的支持，再次叮嚀大家不要讓北管失傳。

景觀建築家郭中端多年來執著「護土親水」，為環境正義努力，她上台發言簡潔，「我是代表大家來領獎，環境的工作不能停，此時此刻我應該在工地，不應該站在這裡。」短短幾句表達了她對於土地守護堅定的信念。

影像創作者黃明川說，過去拍電影長片，「謝謝很多素人不計較，跟我一起在90年代一起冒險開拓台灣電影。」黃明川謝謝國藝會評審們願意把獎頒給他這樣一個無法定義的影像創作者，「這也標示著另外一種召喚，給非常努力跳出框框的藝術家一個美好的期待。」

作家平路上台則說，她就是寫字的人，寫了40年，一本本疊著疊出了一點高度，難度也與日俱增，「因為很難，所以必須專注，其他日常也變得比較不重要。」平路說寫字就像手工業，拆拆又織織，「當我穿梭角色的人生時，因為近中之近，我也看清楚了自己。」

劇場創作者王榮裕說，他看見導演紀蔚然的國家文藝獎獎座，覺得很想摸一下，「這一摸就被我得到了。」王榮裕很感謝劉若瑀、林懷民的栽培，幾度哽咽，「戲劇要做的，就是鍛鍊一個完整的靈魂。」王榮裕感謝身邊的伙伴，感謝自己住在台灣，可以說自己想說的話，做自己想做的事。

電影工作者張艾嘉說，她很幸運前方有好的榜樣張小燕，後輩有劉若英與李心潔，「妳們2個的表現令我驕傲。」張艾嘉說不管她在哪裡拍片，最後都會回到台灣，「感恩老天爺給我了一份我喜愛的工作，電影撫慰了我的心，我也用電影撫慰觀眾的心。」張艾嘉說她的獎金直接捐給果實基金會，「我希望繼續幫助台灣的年輕人走上藝術的快樂路上。」

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編舞家布拉瑞揚用他的舞蹈為部落、為原鄉舞出了自己的名字，未來要繼續帶著他的舞蹈讓部落的人和原住民孩子看見舞蹈。

典禮一開場由無獨有偶工作室劇團演出操偶劇「穿越真實的邊界REMIX」，偶如乾淨雪片般隨著操偶師起舞，栩栩如生。中場由微光製造演出雙人舞作「並肩」，光影乾淨肢體深情流暢，典禮最後在桑布伊與樂團帶來的「溫暖的光」等歌聲中落幕，巧妙地讓典禮有一些留白的空間，讓來賓們咀嚼感受著得獎者的藝術生命。（編輯：張芷瑄）1111007