重返台南故事發源地 「皇都電姬」音樂劇登場

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由嘉義阮劇團和香港劇場空間合製，聯合數位文創共同主辦的台粵語音樂劇「皇都電姬」將重返故事發源地台南演出，透過音樂劇方式點出港台語言與在地文化傳承的課題。（阮劇團提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年9月28日

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）語言的流逝與保存問題，台港皆同，由嘉義阮劇團和香港劇場空間合製，聯合數位文創共同主辦的台粵語音樂劇「皇都電姬」將重返故事發源地台南演出，點出語言與在地文化傳承的命題。

阮劇團今天發布新聞稿表示，「皇都電姬」劇名取材自台南麻豆電姬戲院和香港北角的皇都戲院，這2間真實戲院也因為影業沒落，成為搶救中的古蹟或面對商業轉型，阮劇團以這兩地兩處具有相似命運的戲院為背景，製作成台粵語音樂劇。

劇名中的「電姬」是1938年由台南當地仕紳建造的戲院「電姬館」，開幕以播放黑白默片為主，之後更名為「電姬戲院」，除了播放黑白電影，也上演歌仔戲跟布袋戲；從「電姬館」、「電姬戲院」到現在只剩下古蹟，經歷只能說國語不能說台語的戒嚴歲月，彷彿見證語言歷史的更迭。

而劇中另一個主角香港北角的皇都戲院前身是璇宮戲院，由香港當地商人歐德禮（Harry Odell）1952年創辦，主要邀請西方古典音樂家來港演出，擔任文化交流關鍵角色；1959年因營運權更換改為「皇都戲院」，播映西洋電影與國語片；1997年香港回歸，皇都戲院歇業改為桌球社；2017年列為一級歷史建築。

阮劇團導演汪兆謙與香港「劇場空間」導演余振球兩人2015年在台南藝術節認識，兩人喝酒閒聊，發現這一港一台兩座戲院年代不同，規模有異，但同樣承載昔時地方仕紳的文化夢想，也一樣隨著社會發展失去光輝，各自面對不同的的保存問題，因此催生「皇都電姬」。

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「皇都電姬」音樂劇演員陣容堅強，包括飾演電姬戲院老闆的李辰翔、電影放映師的程伯仁、電影女明星的張瓈丹、失憶男子鄭國偉，還有周家寬、周政憲、許照慈、張海晴、賴沅汰、鄭錡雯、蔣麗瑩等；阮劇團也發行「台灣瀕危語言NFT」，看戲也可以成為保存台灣母語文化的一份子。

台粵語音樂劇「皇都電姬」將於10月7日到9日登場，地點在台南市立文化中心演藝廳。（編輯：陳仁華）1110928