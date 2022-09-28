台灣燈會千手光劍、輕軌列車作品 獲德紅點設計獎

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（中央社記者曾以寧高雄28日電）高雄市政府今天表示，台灣燈會作品「千手光劍：機械手臂光之展演」與「微光流動」聚膠行動輕軌列車從萬件作品中脫穎而出，獲得德國紅點設計獎，燈會共已獲20項國際大獎。

高雄市政府文化局今天新聞稿指出，2022台灣燈會在高雄再傳佳績，作品「千手光劍：機械手臂光之展演」與「微光流動」聚膠行動輕軌列車雙雙榮獲「德國紅點設計獎」，昨天晚上由駐新加坡台北代表處，代為出席於新加坡紅點博物館旁舉辦的頒獎典禮。燈會至今累積20項國際大獎。

高雄市長陳其邁說明，「千手光劍：機械手臂光之展演」由高市府邀請領先全球半導體封裝測試的「日月光集團」，與展演創意團隊「FREES」共同跨界策展，首創以AI人工智慧演繹人類武術、舞蹈及肢體行為，用機械手臂舉起LED光劍擺陣千手觀音，於燈會期間吸引逾5萬人次參觀，叫好叫座。

輕軌列車化身移動式燈會作品「微光流動」，由德國柏林藝術團隊TAPE THAT及瘋設計共同設計，以獨特的蓄光膠帶改裝，白天吸光晚上發光，「不插電」的微光創意，獲得民眾與評審的青睞。

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負責「2022台灣燈會在高雄」總策畫的高雄市副市長史哲表示，「千手光劍」以科技導入藝術創作，讓24支精密的6軸機械手臂作為主角，不但是台灣創舉，也是世界創舉；輕軌列車是高雄城市特有風景，蓄光膠帶的微光創意，更成為世界上第一輛在沒有任何電力下自體發光的輕軌列車。

高雄市政府文化局長王文翠表示，全球最具指標性、規模最大的設計競賽「德國紅點設計獎」起源可追溯到1955年，近年來每屆吸引上萬件世界各國好設計角逐，「千手光劍」及「微光流動」脫穎而出，是正努力籌備台灣設計展的市府團隊極大的肯定與鼓勵。（編輯：郭諭儒）1110928