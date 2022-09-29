「來雲門遙滾」一票玩到底 打造全日微型生活節

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四把椅子劇團將在雲門劇場推出不插電版本「好事清單」，由演員竺定誼（中）主演。（雲門劇場提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年9月29日

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（中央社記者趙靜瑜台北29日電）打造全日微型生活節，雲門劇場推出「來雲門遙滾」，雲門劇場將化身羽球體育館打羽毛球；扣緊雲門劇場前身是中央廣播電台舊址的歷史脈絡，現場也將打造成Podcast電台，與民眾同歡。

雲門劇場發布新聞稿表示，「來雲門遙滾」內容結合趣味運動、獨立音樂、表演藝術、電影與市集，活動內容不分類、不設限，創作者們策劃出15項精彩節目與體驗，希望民眾都能在雲門劇場打開框架，放飛想像，逍遙展開各式跨界混搭。

其中節目包括「LDJ．日落－光的節奏」由燈光設計師蘇揚庭（May Su）將燈控台搬上舞台，運用遊戲搖桿來控制燈光路徑，將舞台化身遊戲場；知名大環表演家楊世豪將推出「楊世豪大樂隊」，大環表演搭配專業樂手即興，創造新型態的馬戲體驗。

歌手洪佩瑜、音樂創作者楊世暄、聲音設計劉文奇，加上劇場導演吳子敬，將帶來「形人：一廳一衛一房」，以一層住家空間為原型，做聲響與歌唱的演出。

四把椅子劇團推出雲門不插電版本「好事清單」，由竺定誼主演，觀眾將能以更貼近演員的距離欣賞此演出，讓大家療癒彼此，細數厭世人生中的每個微笑時刻；「背著吉他雲門JAM」由來自台東金崙的金曲樂團吉他手Sakinu阿輝，邀來音樂好友一起即興演奏，打造部落日常聚會氛圍，分享屬於部落的故事。

「深夜放電所」林凱裕將帶來裝置設計「逃生計劃有限公司」，作品散落在「來雲門遙滾」園區活動各處，等待觀眾挖掘，也邀請民眾為自己的逃生計劃拍下專屬封面照。

「VR暫時登出Log Out」節目將一次帶來2部VR（虛擬實境）作品，包括全明遠「時空膠囊—VR攝影計畫」與許智彥「舊家」；其中「時空膠囊—VR攝影計畫」記錄著生活周圍小人物的故事，作為與未來人的對話。

「舊家」獲得2021日本Beyond the Frame影展最佳VR大賞，許智彥以自己奶奶的視角描述夏日的午後，原本寧靜的日式老宅中，聚集了已久不見的家人們，感受家人圍繞身旁，吵吵鬧鬧用著各自方式向奶奶表達愛意的情景。

「來雲門遙滾」將在10月1日到10月2日推出，地點在淡水雲門劇場。（編輯：陳仁華）1110929