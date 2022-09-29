張正傑的輪椅族音樂會 10/1衛武營榕樹廣場登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷高雄29日電）舉辦多年的「張正傑的輪椅族音樂會」，10月1日在衛武營國家藝術文化中心的榕樹廣場舉行，讓輪椅族也能親近世界級的表演殿堂。

音樂會由大提琴家張正傑及小提琴教父蘇顯達、青年小提琴家張芝庭、中提琴博士徐曉虹、最活躍鋼琴家廖皎含所組成的五重奏，同時邀請到女高音蔣啟真，唱出膾炙人口歌劇選曲及台灣民謠，讓輪椅族透過報名方式，免費欣賞世界級的音樂會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張正傑透過新聞稿指出，自去年起主辦單位因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情考量移師到半戶外空間的榕樹廣場舉行，讓輪椅族可藉此更親近世界級的表演殿堂。

張正傑表示，為輪椅朋友們量身訂作的音樂會，高雄場10月1日下午4時在衛武營國家藝術文化中心的榕樹廣場舉行，可以透過KKTIX報名網站https://proartcello.kktix.cc/events/20221001copa或搜尋「張正傑的輪椅族音樂會」報名。（編輯：謝雅竹）1110929