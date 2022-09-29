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張正傑的輪椅族音樂會 10/1衛武營榕樹廣場登場

2022/9/29 15:49
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（中央社記者李卉婷高雄29日電）舉辦多年的「張正傑的輪椅族音樂會」，10月1日在衛武營國家藝術文化中心的榕樹廣場舉行，讓輪椅族也能親近世界級的表演殿堂。

音樂會由大提琴家張正傑及小提琴教父蘇顯達、青年小提琴家張芝庭、中提琴博士徐曉虹、最活躍鋼琴家廖皎含所組成的五重奏，同時邀請到女高音蔣啟真，唱出膾炙人口歌劇選曲及台灣民謠，讓輪椅族透過報名方式，免費欣賞世界級的音樂會。

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張正傑透過新聞稿指出，自去年起主辦單位因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情考量移師到半戶外空間的榕樹廣場舉行，讓輪椅族可藉此更親近世界級的表演殿堂。

張正傑表示，為輪椅朋友們量身訂作的音樂會，高雄場10月1日下午4時在衛武營國家藝術文化中心的榕樹廣場舉行，可以透過KKTIX報名網站https://proartcello.kktix.cc/events/20221001copa或搜尋「張正傑的輪椅族音樂會」報名。（編輯：謝雅竹）1110929

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