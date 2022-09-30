台北數位藝術節登場 從碎片一窺真相

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2022第17屆台北數位藝術節以「真相碎片」為主題，30日起正式展開，探討每天接收來自各方資訊的現代人是否還擁有真正的意志和自由，共邀請來自美國、荷蘭、韓國、台灣等共計22組藝術家、展出35件作品。（第17屆台北數位藝術節提供）中央社記者王寶兒傳真 111年9月30日

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（中央社記者王寶兒台北30日電）「真相」在充斥假訊息的數位時代更為真假難辨，2022第17屆台北數位藝術節以「真相碎片」為主題登場，探討每天接收來自各方資訊的現代人是否還擁有真正的意志和自由。

台北數位藝術節由台北市文化局主辦，今年策展人黃祥昀以「真相碎片」為題，邀請來自美國、荷蘭、韓國、台灣共計22組藝術家、35件作品展出，今天舉行開幕式。

台北文化局專門委員李秉真致詞表示，今年台北數位藝術節也結合白晝之夜，希望透過一整夜市民的參與，鼓勵民眾從一般休閒進入藝術場域，歡迎民眾到科教館和台北數位藝術中心欣賞數位藝術節作品。

本次展出美國藝術家瓦倫．奈迪奇（Warren Neidich）、哈希布．阿邁德（Haseeb Ahmed，另譯：哈希布．阿曼德）、The Yes Men、荷蘭ARK和台灣藝術家施懿珊、許哲瑜的作品。其中奈迪奇、阿邁德和ARK等3件作品皆是首次來台展出。

奈迪奇的作品「從景觀社會到藝術工業」曾於2018年威尼斯雙年展展出，今年特別為數位藝術節量身設計，以超大型霓虹燈裝置展現人類意識如何被重新結構，成為大數據裡錯綜複雜的一部分，如置身巨型腦神經系統當中。

阿邁德的作品「股市天氣」則利用全球股票市場證券交易指數，透過人造氣象，以沙子模擬出荒漠景觀，暗喻全球經濟表現。

2022年第17屆台北數位藝術節即日起於國立台灣科學教育館、台北數位藝術中心舉行至10月10日。（編輯：陳政偉）1110930