2022白晝之夜士林登場 4大展區亮點、交通攻略一次看

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國立故宮博物院響應2022白晝之夜，延長開放時間至晚上9時，讓民眾免費參觀。（圖取自facebook.com/NuitBlancheTPE）

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（中央社網站1日電）2022台北白晝之夜1日傍晚6時起在士林登場，主題為「士林大戲院」，首創結合實體展區和線上體驗活動（白晝之夜活動地圖點這），連續12小時精彩藝文活動不停歇。

4大展區各有亮點 故宮延長開放免費參觀

展區1：台北表演藝術中心

以RGB色彩染亮最具代表性的球劇場建築，捷運地下連通道與地面廣場也將設置藝術作品和精彩表演，點亮士林成為藝術重鎮。

展區2：士林夜市

由西班牙匿名藝術團體Luzinterruptus帶來作品「空白扉頁」，以「光」為原始材料，邀請民眾寫下各種感受和思緒，形成士林圓環的記憶光牆。

展區3：士林官邸公園

作品「漁光」由藝術家邱承宏以工業吊車及水晶燈構成，結合公園夜裡的蟲鳴鳥叫，保留自然與人工相互交織而成的精神場所。

展區4：台北科學藝術園區

國立台灣科學教育館、台北市立天文科學教育館及台北市兒童新樂園都延長營運到深夜12時外，科教館還將化身大人系的實驗室，推出法國DJ迪文斯「科學大舞廳」，以及多檔深度導覽和實作工作坊。

（圖取自facebook.com/taipeidesign）

國立故宮博物院也特別響應白晝之夜，傍晚5時至晚間9時延長開放，免費參觀（活動連結）。

白晝之夜要門票嗎？

不用。士林4大展區和故宮都是免費參觀，部分體驗活動或餐飲為收費活動，會在報名時告知。

限量白晝消費券怎麼領？

今年白晝之夜推出限量白晝消費券，民眾只要在4大展區服務站掃描QR code，即可兌換限量白晝消費券，持券可到士林夜市內的超過250家合作商家使用消費，使用期限到10月10日為止。（合作店家名單）

要怎麼去白晝之夜？

可搭乘捷運，至劍潭站1號出口或士林站2號出口。

前往台北科學藝術園區展區可搭乘公車，活動期間，兒樂1號線及2號線公車加開班次，皆行經國立台灣科學教育館、市立天文科學教育館及兒童新樂園。加開班次如下：

兒樂1號線加開20:45、21:15、21:45、22:15、22:45、23:30、00:30等7車次。

兒樂2號線加開21:00、21:30、22:00、22:30、 23:00、00:00、01:00等7車次。

前往「故宮閑情雅趣之夜」可搭乘故宮免費接駁公車，傍晚5時至晚間9時30分在國立台灣科學教育館、捷運劍潭站、士林官邸、國立故宮博物院間雙向行駛，約20至50分鐘1班（詳各站位現場張貼班次時間）。

捷運淡水線加開班次至凌晨2時，採士林站往台北車站「單向載客」方式，民眾可在士林站與劍潭站上車，至台北車站沿途各站下車，其餘車站只出不進。

（圖取自facebook.com/taipeidesign）

線上怎麼參與白晝之夜？

今年官網推出「我的行程」功能，只要點選收藏最愛的藝術作品，就會自動排列清楚的時間軸線，方便觀眾規劃最佳觀展行程，創造最適合自己的逛展方式。

無法到現場的觀眾可以選擇「線上群聚」，體驗「晝夜站長」、「白晝百草圖」、「白晝夜夜談」等網站企劃。

白晝之夜起源是什麼？

2002年10月第一個週六夜晚，白晝之夜在法國巴黎誕生。20年來，世界上有100多個城市加入舉辦行列。台北市從2016年起，每年也會化身為一夜限定大型美術館，超過40萬民眾參與。（編輯：劉千綾）1111001