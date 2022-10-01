白晝之夜北藝拉序幕 士林大戲院人人是主角

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（中央社記者陳怡璇台北1日電）今年台北白晝之夜「士林大戲院」，北藝、士林夜市、士林官邸及台北科學藝術園區等4大展區、超過95組視覺、展演作品，讓民眾走上藝術街頭、化身主角享受這12小時。

台北市文化局表示，自2016年起響應源自法國的白晝之夜，與法國在台協會合辦「台北白晝之夜」，而每年舉辦場地都藉由城市特色、在地文化特質融入藝術裝置與節目。

今年白晝之夜移師士林，選在正式亮相不久的台北表演藝術中心開幕，4大展區除了北藝，還有士林夜市、士林官邸公園和台北科學藝術園區，超過95組展演作品，讓民眾12小時體驗藝術不斷電的魅力。

展品包含運用士林建築特色創造互動式AR視覺效果「光標籤」、將水果攤搬上大型複合式移動舞台車的「水果之王」反思士林夜市攤商經濟特質，還有西班牙藝術團隊Luzinterruptus「空白扉頁」，巨大的聲光裝置作品加上白色筆記本，民眾可寫下長期疏離日子中，曾浮現的恐懼、喜悅和思緒等。

除了親臨現場可以體驗行為表演、視覺裝置、自由舞蹈、互動戲劇等，此次白晝之夜官方網站規劃「晝夜站長」、「白晝百草圖」、「白晝夜夜談」等線上企劃、夜談節目等，民眾在家也可感受藝術氣息。

今年更首創現場X線上體驗方式，邀民眾走入展區並登入白晝之夜官方LINE帳號，透過網站讓作品觸動個人及群眾任務，並由群眾參與作品任務而形成的體驗大數據，創造出生成式藝術作品「眾願太陽」，在網站上散發白晝光芒。

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而士林夜市的美食是北市重要文化特質之一，為鼓勵民眾再一次認識夜市美食，特別推出白晝之夜限量消費抵用券，持券可到士林夜市超過260家合作商家消費。

柯文哲致詞時表示，北藝歷經10年才蓋好、過程非常痛苦，但總算是把北藝的面貌呈現給市民，笑稱這次白晝之夜「其實我也很想看看這些年輕人搞什麼鬼」，把藝術的夜晚還給大家、讓民眾自由探索。（編輯：郭諭儒）1111001