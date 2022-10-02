「設計中島」首日湧10萬人次 享受高雄獨有白晝之月

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台灣設計展萬坪展區「設計中島」開放登島首日湧現10萬參觀人次，且越晚人潮越熱絡，民眾看展、逛市集，享受高雄獨有「白晝之月」。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月2日

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（中央社記者曾以寧高雄2日電）台灣設計展萬坪展區「設計中島」開放登島首日湧現10萬參觀人次，且越晚人潮越熱絡，民眾在向晚海風中看展、逛市集，也在中島酒吧暢飲飲品放鬆心情，享受高雄獨有「白晝之月」。

7朵白色星芒帳在高雄蓬萊商港區「設計中島」一字排開，既美麗又浪漫，周邊還有美食市集，民眾逛累了，或坐或躺，在星芒帳下一邊休息一邊拍美照；22只貨櫃展區中央更有中島酒吧，讓人看完展後，在「設計擎天光之展演」中聊天暢飲、放鬆心情。

高雄市政府文化局今天發布新聞稿指出，設計中島昨天首日開放登島，現場便湧入10萬參觀人次，且夜晚人潮越發熱絡。

市長陳其邁表示，台灣設計展的設計中島展區為原蓬萊商港區，除了展現22組台灣設計力的貨櫃展區，還有高市府團隊策畫的展覽；其中，經發局運用5G、AR、VR、MR及元宇宙等概念打造的「LOG ING－元宇宙」與「2022 DIGIWAVE」，更透過科技藝術、未來設計和沉浸式互動體驗，帶民眾看見未來的想像。

文化局和青年局也策劃「不朽青春」、「青春限動」展覽，呈現高雄十多年來對於青年文創工作者扶植成果，如何透過相關政策規劃提供創業輔導課程、諮詢服務及貸款等資源，讓高雄持續成為青年文創、藝文、影視工作者實踐夢想的孵化器。

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副市長史哲表示，為了幫助民眾找到展場，這次也在工作人員的制服背後印上設計中島的地圖，只要轉過身，便可以幫忙指引方向；且因應炎熱天氣設定的夜間展覽策略奏效，傍晚過後登島人數倍數成長，欣賞夜間展覽，也能輕鬆自在享受港區特有的展演與生活，親身感受高雄獨有的「白晝之月」。

文化局長王文翠表示，設計中島展區達萬坪，是史上最大規模的台灣設計展，市府結合高雄特色智慧運具，引進全台唯一70%由台灣零件製造的智慧電動巴士，於設計展期間在設計中島提供免費接駁，讓高雄的設計文創浪潮與城市智慧運輸一起前進；因應展覽參觀人潮，駁二藝術特區周邊假日將進行交通管制，呼籲民眾可多利用大眾運輸工具前往。（編輯：陳仁華）1111002