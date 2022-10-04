太魯閣峽谷音樂節22日登場 賞群山溪谷美景

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太魯閣國家公園每年秋天舉辦峽谷音樂節，以天為幕、以地為席的戶外表演，今年將邁入20週年，太管處4日舉辦宣傳活動，太管處長楊金臻（後排右4）與演出團體合影。中央社記者張祈攝 111年10月4日

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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）太魯閣國家公園每年秋天舉辦峽谷音樂節，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻而停辦，今年將於22日在太魯閣台地大草皮恢復辦理，活動邁入20週年。

太魯閣國家公園管理處今天舉辦峽谷音樂節宣傳活動，太管處長楊金臻致詞指出，太魯閣峽谷音樂節邁入第20年，去年因疫情停辦，透過全民齊心落實防疫政策，今年總算能如期舉辦。

楊金臻說，峽谷音樂節是戶外大型音樂會，遊客可以坐在太魯閣群山溪谷美景中，欣賞音樂家及表演團隊的演出，這樣的視覺與聽覺體驗，是峽谷音樂節最吸引人的特色。

2022太魯閣峽谷音樂節以「飛樂20，遠山遼闊」為主題，演出活動分為上午10時30分至中午12時、下午2時至4時30分，演出期間車輛禁止進入，遊客須至新城火車站搭乘免費接駁車進會場，首班車上午9時發車，平均每10分鐘1班。

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太管處提醒，聽眾都是席地而坐，建議穿著輕便服裝，可自備地墊、水壺、雨衣或帽子等防曬用品，對於行動不便的民眾，也備有低底盤公車、敬老席等，讓各年齡層民眾都能同歡。

太管處指出，太魯閣峽谷音樂節演出團隊包括東華大學原民院舞團、四維高中舞蹈團、原民歌手王宏恩、耕莘．撒耘及花蓮銅蘭國小；下午場為花蓮高工原住民舞蹈隊、留聲樂團、范德騰及許哲誠雙鋼琴說唱、台北愛樂交響樂團、男高音謝孟哲及女高音王薈榕。（編輯：唐聲揚）1111004

太魯閣峽谷音樂節2021年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻而停辦，2022年將於22日在太魯閣台地大草皮恢復辦理，太管處4日舉辦宣傳活動，邀請弦樂團於活動中演出。中央社記者張祈攝 111年10月4日