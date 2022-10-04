百人合唱團登國慶禮讚節目 唱響「大家行共路」

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民國111年雙十國慶節目「國慶禮讚」，將由國立實驗合唱團與國立台北教育大學共逾百人，演唱歌手謝宇威的客語歌曲「大家行共路」。圖為彩排畫面。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年10月4日

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（中央社記者王寶兒高雄4日電）雙十國慶節目「國慶禮讚」備受矚目，去年有原住民孩子合唱團演唱原民版「手牽手」，今年將由國立實驗合唱團與國立台北教育大學共逾百人，演唱歌手謝宇威的「大家行共路」。

今年國慶主題為「守土衛國，你我同行」，中華文化總會於國慶慶籌會中提議，邀請國立實驗合唱團與國立台北教育大學派出共111名團員，演唱「大家行共路」，並在國防部示範樂隊的鼓聲中，展現「一儕行一步，大家行共路」的齊心情感。

「大家行共路」為曾獲多次金曲獎最佳客語歌手、最佳客語專輯的客語流行音樂家謝宇威譜曲，並由謝宇威、古崇禮共同作詞，歌手羅時豐也曾演唱此曲。

「大家行共路」歌曲以走向共同道路的「大家行共路」為核心。文總今天表示，詞中「路遙知馬力，日久見真心」及「大家行共路，行出光明前途」等句，均展現你我同行團結護國土，並與民主同盟攜手前進的意象。

此次國慶演出，資深唱片製作人、作曲編曲家周恆毅也為「大家行共路」重新編曲。周恆毅擁有多次擔任三金評審委員的經驗，近年也擔任高雄流行音樂中心常務董事、台北流行音樂中心產業顧問、以及台灣流行音樂產業技術發展協會理事長等職務。

而這次登上國慶禮讚舞台的111人合唱團，由成立迄今30餘年、已演出超過700場的國立實驗合唱團，與國立台北教育大學共同組成。

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國立實驗合唱團曾應邀至全球10餘國演唱，曾獲邀至聯合國教科文組織的國際音樂教育年會、教廷梵諦岡協辦的洛雷托國際聖樂節等國際舞台演出，也曾受邀擔任數屆總統副總統就職典禮、以及總統文化獎頒獎典禮等國家重要慶典演唱。

此外，現場演奏將加入國軍示範樂隊鼓隊。國軍示範樂隊鼓隊為國家最高的軍典禮禮樂部隊，平時負責執行中樞、各部會之典禮演奏、外賓訪華、國宴及各項國家重大慶典等勤務，展現多方位演出風格。（編輯：張芷瑄）1111004