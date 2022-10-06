紀念啟建70年 潘木生割愛3500張郵票拼成莒光樓

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金門莒光樓70週年紀念特展現展出中，其中由76歲潘木生（左）割愛的3500張莒光樓郵票，已拼貼成莒光樓造型作品，金門縣文化園區管理所長郭怡汝（右）6日親自向潘木生致謝。（鐘立偉提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年10月6日

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（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）金門莒光樓70週年紀念特展現正展出，高雄76歲潘木生割愛的3500張莒光樓郵票，拼貼成莒光樓造型作品，是其中一大亮點，將成莒光樓常設展品，繼續傳講郵票承載的故事與情感。

建於1952年的金門知名地標建築「莒光樓」，是仿古宮殿城樓型式建築，樓高3層，先後入選金門新24景、金門新10景，見證金門戰地發展歷史與變遷，具有重要藝術及歷史價值。

經過縣府半年改善施工，莒光樓空間變得明亮簡潔，並由金門縣文化園區管理所策辦莒光樓70週年紀念展，呈現莒光樓建築藝術及歷史價值；展品中的亮點是由3500張莒光樓郵票拼貼而成的莒光樓造型作品。

1959年起，莒光樓4度被中華民國郵政總局用作郵票主題，發行遍及海內外。文管所所長郭怡汝接受中央社記者訪問表示，談到莒光樓，一定要談郵票；但如果郵票只是放在展示櫃陳列，民眾很難感受到莒光樓作為金門和國家名片的特殊性，以及每個郵票承載老兵家書背後的情感，在林務所所長鐘立偉等人牽線下，文管所向住在左營的潘木生購買3000張的莒光樓郵票，潘木生再加碼500張。

文管所花了3個星期將郵票拼貼成莒光樓造型的作品，觀眾看了相當驚豔。文管所並在近日邀請潘木生來金看展。潘木生的女兒潘雅齡告訴中央社記者，憲兵出身的父親體認早年眷村生活不易，經營郵幣社收購老兵變賣的郵票，協助困頓老兵家庭，多年下來，累積了萬枚莒光樓郵票。

潘雅齡說，家人以前常質疑父親「收集這麼多垃圾沒路用」，這次看到莒光樓郵票在莒光樓展出，爸爸非常開心；家人也才體認到，萬張莒光樓郵票與其藏家中櫃子裡，不如放在莒光樓展示，供大家回憶，更有意義。

除了郵票，潘木生還割愛一張有莒光樓圖案的愛國獎券，潘雅齡說，父親考慮了很久，因為少了這張就不能成套，但想到莒光樓只有一次70歲生日，決定把它留在莒光樓展示。

鐘立偉說，早年常有榮民拿著莒光樓郵票向潘木生求現，換了幾塊錢買饅頭果腹，就是一餐；開放大陸探親之初，也有榮民變賣莒光樓郵票，籌回鄉旅費，真的是一枚郵票承載一份情感。

展場資料指出，莒光樓郵票在1959到1964年間共發行三版的普通郵票和一版欠資郵票，發行圖版設計51種，總發行量1200萬套；莒光樓郵票等同金門的名片、國家的名片。

莒光樓70週年紀念展，展到12月31日；郭怡汝表示，與縣府觀光處討論後，之後2樓將作為常設展，莒光樓郵票作品可望永久展出。（編輯：陳仁華）1111006

金門莒光樓70週年紀念特展目前正在展出中，金門縣文化園區管理所長郭怡汝6日表示，高雄民眾潘木生除提供3500張莒光樓郵票供展出，還割愛有莒光樓圖案的愛國獎券在特展展示。中央社記者黃慧敏攝 111年10月6日