管風琴家菲利克斯‧黑爾 衛武營演出錄音齊發

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應衛武營國家藝術文化中心之邀，德籍管風琴家菲利克斯．黑爾（Felix Hell）將來台舉行音樂會。黑爾在管風琴演奏領域表現出色，至今舉行過的音樂會近千場，演奏足跡遍及北美、歐洲、亞洲和澳洲。（衛武營提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年10月7日

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）衛武營國家藝術文化中心發揮「亞洲最大」管風琴強項，邀約知名管風琴演奏家菲利克斯．黑爾帶來2場音樂會，也將在衛武營錄音製作專輯，讓衛武營管風琴的聲響被更多人聽見。

衛武營發布新聞稿表示，德籍管風琴家菲利克斯．黑爾（Felix Hell）在管風琴演奏領域表現出色，至今舉行過的音樂會近千場，演奏足跡遍及北美、歐洲、亞洲和澳洲。

黑爾畢業於美國紐約茱莉亞音樂學院、費城寇提斯音樂學院音樂學士，巴爾的摩琵琶地音樂學院音樂藝術博士，2007年獲頒約翰霍普金斯大學著名的傑出畢業生獎。

黑爾累積演奏曲目涵蓋500年來管風琴樂曲，他也曾以馬拉松式的表演形式演繹巴哈的全套管風琴作品，共約250首曲目，演出總長度近20個小時，讓管風琴的音樂有機會被當代樂迷理解。

這次黑爾訪台，將與簡文彬指揮的高雄市交響樂團合作「布穀鳥與夜鶯」音樂會，其中作曲家韓德爾「布穀鳥與夜鶯」整首協奏曲中融入了鳥叫聲，藉由兩台管風琴不同的音色表現，大管風琴以磅薄氣勢與百人樂團交融，小管風琴發出如鳥們輕盈對話的聲響，觀眾可以在音樂廳感受宛如置身森林的聲響。

壓軸則是作曲家約瑟夫．容根寫給管風琴與管弦樂團的「協奏交響曲」，管風琴與交響樂團之間彼此抗衡的精彩，有如兩個巨人之間的對話。

黑爾也將帶來「幻想賦格」管風琴獨奏會，挑選管風琴之父巴赫、受到巴赫啟發的雷格以及李斯特等6首管風琴入門曲。

管風琴綺響「布穀鳥與夜鶯」將於10月8日演出，「幻想賦格」菲利克斯．黑爾管風琴獨奏會將於10月9日演出，地點在衛武營音樂廳。（編輯：李錫璋）1111007