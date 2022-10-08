藝師施麗梅傳承春仔花技藝 與三昧堂合作出書

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（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）彰化鹿港春仔花藝師施麗梅與三昧堂精工木偶團隊合作，出版「纏藝布袋戲—台灣手作木偶：春仔花篇」教科書，今天上午在嘉縣表演藝術中心發表，要將纏花技藝傳承給年輕一輩。

春仔花國寶級藝師施麗梅告訴中央社記者，纏花在台灣可分為兩大體系，一為「閩南纏花」，一為「客家纏花」。閩南纏花以鹿港最具代表性。鹿港地區稱纏花為「繡線花」，最常見的是紅色的「春仔花」，婦女於歲時節慶時做為髮簪，過年時則插在祭拜神明及祖先供桌的碗飯上。

近年因台灣西化、少子化問題，年輕人在嫁娶時大多不會循古禮配戴春仔花，導致春仔花產業在台灣漸漸式微。已年過7旬的施麗梅說，為了不讓技藝中斷並傳承給年輕一輩，與三昧堂團隊合作，出版「纏藝布袋戲—台灣手作木偶：春仔花篇」教科書，今天在嘉縣表藝中心發表。

三昧堂創意木偶團隊團長嚴仁鴻接受中央社記者訪問表示，施麗梅與三昧堂在2017年首次合作，在時間女神戲偶身上鑲綴了300朵鳯凰花，在新光三越全台巡迴展出後，春仔花的細緻與美麗再次受到大眾觀注。

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嚴仁鴻說，花了3年時間，由施麗梅口述春仔花的歷史與傳統鹿港春仔花的種類，結合三昧堂的布袋戲創作，「纏藝布袋戲」書中內容包括閩南春仔花的介紹與配戴意義，春仔花基本技法、小牡丹製作、線牡丹製作、圖解所有步驟細節，過程全部皆由施麗梅示範。

嘉縣表藝中心主任黃秋萍表示，今天除了新書發表會，還開進階級春仔花手作坊，由施麗梅現場教授。目前表藝中心正舉辦的「遊於偶藝」精工戲偶，戲偶身上也可看到春仔花的工藝，118尊戲偶將展至10月30日，歡迎參觀。（編輯：郭諭儒）1111008