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「台南水道」啟用百年慶 復刻老照片場景供合影

2022/10/9 15:43
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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南山上花園水道博物館今天舉辦「台南水道」啟用百週年慶活動，除了安排藝文展演，並透過AR科技重現當年水道運作模式，及模擬百年前老照片場景供遊客合影，感受當年風華。

台南市長黃偉哲與民進黨立委郭國文、文化部政務次長蕭宗煌、日本台灣交流協會高雄事務所副所長古田清史等人出席活動，並透過AR裝置拍攝模擬百年前老照片場景紀念照，不少遊客看到後覺得新奇，陸續跟進參與。

館方人員指出，老照片中包括被譽為「台灣水道之父」的濱野彌四郎及當時的部屬八田與一等日本技師在「台南水道水源地事務所」前合影，此次安排工作人員模仿照片中人物的穿著與姿勢拍攝影像，再透過AR裝置設計場景，提供今天造訪的遊客在同一地點拍出「復刻版」紀念照。

黃偉哲致詞表示，山上花園水道博物館園區經過許多人、許多單位努力打造，活化國定古蹟，讓歷史不是死板板教科書，而是活化在生活之中，讓更多人能夠了解、進一步喜愛歷史，也感謝文化部、郭國文及地方民代協助，讓水道博物館獲得補助，改善軟硬體並順利籌辦一系列紀念活動。

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台南市政府文化局提供資料指出，台南山上花園水道博物館前身為「台南水道」，是日治時期提供台南地區自來水的設施，從1922年完工啟用，迄今正好百年，雖然設備已經停止運作，但因保留完整日治時期淨輸水系統，生態、文史資源豐富，加上獨特建築結構與機械設備，如今是國內唯一水道設施國定古蹟。

文化局指出，山上花園水道博物館自2019年開園迄今已逼近150萬人次遊客到訪，初估今天吸引超過5000人一起慶祝水道啟用百週年。（編輯：陳仁華）1111009

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