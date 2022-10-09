從玻璃雞蛋到麵包國王 江口里佳分享設計要保持童心

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（中央社記者曾以寧高雄9日電）高雄城市書展在國慶連假邀請繪本「麵包國王」作者江口里佳舉辦國際講座，她分享自身透過玻璃雞蛋作品踏入設計工作的過程，並表示要保持童心，「讓人開心的設計就是好設計！」

高雄市立圖書館發布新聞稿指出，高雄城市書展在國慶連假舉辦國際講座，邀請日本電通集團藝術總監、知名繪本「麵包國王」作者江口里佳昨、今2天都到高市圖總館分享設計工作與繪本出版的艱辛和趣事，也親自講述繪本故事，除吸引成人民眾前來聆聽，今天親子專場還有約70組大小書迷一同參加。

江口里佳分享，大二時設計了一款用玻璃模擬煎雞蛋形狀的小碟子，後來卻「一發不可收拾」被做成各式各樣的玻璃用品，還曾在學校舉辦玻璃雞蛋展覽，又獲得各項大獎肯定，啟蒙了她對設計的熱情、開始憧憬設計相關工作。

畢業後，這項玻璃雞蛋作品也成為江口里佳進入電通公司的門票，讓她一邊做廣告設計、一邊從事喜歡的藝術設計，「玻璃雞蛋的作品，對我一生有很大的影響。如果沒有這個作品，我應該連電通也進不去。」

從事廣告設計的江口里佳，創意作品大量出現在東京街頭、地鐵站和日本年輕人消費產品上。她在演講中帶著聽眾思考，「什麼是點子？如果不能讓你的創意變成現實，點子就沒有意義」；但要有好點子，必須要有童心，那些天馬行空、無聊而幼稚的想像，最終常能成為很棒的想法，「讓人開心的設計就是好設計！」

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江口里佳抵台後也在社群媒體上不斷記錄在台灣的日常，分享在會場看到「麵包國王」相關輸出品的感動，還說「好想把這些都帶回日本！」

講座中，小朋友看見江口里佳開心地跟爸爸媽媽說「哇！是日本人耶！」更有許多小朋友相當熟悉她的作品；成人讀者周小姐也說，之前去日本旅遊時看到「麵包國王」繪本覺得太可愛，雖然不了解內容還是買來收藏，今天能聽到作者本人唸故事，「真的覺得太棒了」。（編輯：陳仁華）1111009