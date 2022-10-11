頻道觀看次數破億 日鋼琴家角野隼斗首訪台演出

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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）日本鋼琴家角野隼斗以Cateen（卡汀）之名經營YouTube頻道，訂閱數已達百萬人次，累積觀看次數破億，他將首度來台舉行獨奏會，演奏拿手蕭邦及自創曲目。

角野隼斗（Hayato Sumino）以出色琴藝闖進蕭邦國際大賽複賽，雖在準決賽止步，但演奏風格已深受注目。

角野隼斗接受中央社越洋專訪時表示，雖然經營頻道有小小的成功，但對於自己要棄理工完全從事音樂這條路，還是有點懷疑，「蕭邦國際鋼琴大賽給了我自信，可以走音樂這條路。」

母親是鋼琴老師，現年27歲的角野隼斗可說是從嬰兒時期就接觸鋼琴，持續學琴。角野隼斗後來攻讀理工，是東京大學高材生，大學跟研究所都是走數理路線，他幾乎已經決定將來就是朝科技與音樂結合方向前進。2018年夏天，角野隼斗拿到日本PTNA鋼琴大賽特級首獎，這讓他有了往音樂家生涯邁進的契機。

2019年角野隼斗決定報名參加蕭邦國際鋼琴大賽，也因COVID-19疫情，他以Cateen之名經營自己的YouTube頻道，以「能自由地將自己的演奏透過鋼琴傳達給世界」為信念，持續發表自己創作或演奏的各式音樂類型影片，頻道訂閱數已達百萬人次，累積觀看次數則超過1億。

角野隼斗說，蕭邦大賽在2019年報名，要不要參賽他也考慮很久，2019年碰到疫情，讓他的頻道粉絲暴增，但也讓他有時間可以好好準備比賽，「為了將來的音樂生涯，能夠有很長一段時間跟蕭邦相處很重要」，這讓他下定決心參加比賽。

和多數日本人一樣，角野隼斗很喜歡蕭邦，「蕭邦的音樂非常自然簡樸，不是閃亮的華麗，可以在他簡單的旋律中感受自然的美。」參加完蕭邦大賽之後，角野隼斗說，當然因為很密集地大量吸收蕭邦的音樂，對於蕭邦有更多理解，「但更重要的是我踏上波蘭，蕭邦生長的土地，以敬畏的心情感受蕭邦偉大的存在。」

角野隼斗認為，參加比賽有好有壞，比賽得了名也不一定會有好的將來，但是比賽是一個鍛鍊的過程，這對自己的琴藝會有所幫助，「這次我在蕭邦大賽聽到太多多樣性的演奏風格，大家彼此交流，這是我很大的收穫。」角野隼斗說比賽之後，「我更可以自由演奏蕭邦。」

角野隼斗參賽之後，世界各地知道他的人多了，現在有來自世界各地的演奏邀約，「像我喜歡古典也做爵士跟即興的，在日本很少，但是歐洲很多，因為比賽，我能夠有機會跟世界上很多音樂家一起工作交流，覺得心靈與音樂的空間擴大很多。」

應全方位音楽之邀，角野隼斗將舉行第一次訪台音樂會，曲目包括蕭邦「第一號詼諧曲」、「第一號降E大調華麗大圓舞曲」及「降A大調波蘭舞曲」。他也展現創作功力，帶來「追憶」、「胎動」與「大貓圓舞曲」以及李斯特「愛之夢」及「第二號匈牙利狂想曲」等改編曲等。

角野隼斗表示，像19世紀蕭邦跟李斯特不只是作曲家，也是演奏家，他們的音樂充滿個人風格，會作曲，也可以有自己的即興跟裝飾奏，「在古典音樂中演奏加上自己的即興，是我對這些偉大的作曲家的致敬。」

「琴迷卡汀」角野隼斗鋼琴獨奏會將於10月20日在高雄衛武營表演廳，10月22日在台北國家音樂廳，10月24日在台中國家歌劇院中劇院舉行。（編輯：張雅淨）1111011