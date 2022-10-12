嘉義小劇場戲劇節 帶素人青少年演出找尋自我

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由阮劇團策畫的2022嘉義小劇場戲劇節「異種注目」將於10月14日到16日在嘉義縣表演藝術中心登場。阮劇團藝術總監汪兆謙表示，這是一個聚集表演藝術能量、提供台灣當代新銳劇作家可自由揮灑與呈現的舞台。（阮劇團提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年10月12日

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）2022嘉義小劇場戲劇節「異種注目」將在嘉義縣表演藝術中心登場，其中亮點之一是素人青少年演員組成的「青少年劇場」，經歷兩階段將近半年培訓後即將正式登場，演出「風起」。

阮劇團發布新聞稿表示，由嘉義縣文化觀光局、嘉義縣表演藝術中心共同主辦、阮劇團策劃的2022嘉義小劇場戲劇節「異種注目」，是一個聚集表演藝術能量、提供台灣當代新銳劇作家可自由揮灑與呈現的舞台。

「風起」由阮劇團副團長余品潔擔綱總導演，帶領來自不同文化背景的素人青少年演員組成「青少年劇場」。余品潔表示，可以看到這些青少年如何透過戲劇的接觸，在其中挖掘、展現自我、蛻變，非常推薦觀眾走入劇場一探究竟。

阮劇團藝術總監汪兆謙表示，2022嘉義小劇場戲劇節亮點之一是劇本農場讀劇演出，這次邀請第9屆「劇本農場」音樂劇新星陳恆益與作曲家劉士瑜、金鐘獎迷你劇集（電視電影）最佳編劇徐麗雯兩組創作者，帶來音樂劇「紅舞鞋」及現代戲劇「幻日」兩種風格截然不同的劇本，以讀劇形式帶領觀眾進入戲劇的世界。

現場也將邀請劇評人進行現場劇評會，劇作家們可藉由評論人與觀眾的反應與回饋，進行劇本與作品的優化，讓作品以最好的狀態收錄進劇本集中。

今年除了第9屆劇本農場的讀劇演出，第8屆劇本農場劇作集也將由長期支持劇本農場的遠景出版社正式出版。

2022嘉義小劇場戲劇節「異種注目」將於10月14日到16日推出，地點在嘉義縣表演藝術中心。（編輯：張雅淨）1111012