作曲家江文也逝世40週年 指揮家呂紹嘉選3曲紀念

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（中央社記者趙靜瑜、實習記者胡翔惠台北12日電）紀念作曲家江文也明年逝世40週年，指揮家呂紹嘉將在「傳奇與傳承－紀念江文也」音樂會演出3首江文也作品，正好代表江文也生命跨越台灣、日本、中國的「三城記」。

呂紹嘉今天在宣告記者會上表示，這3首江文也作品分別是「台灣舞曲」、「北京點點」及「孔廟大成樂章」，「這3首樂曲在同樣強烈的原創之外，有著截然不同的外觀風貌與清晰明確的藝術訴求，就像穿著3件截然不同的外衣，裡頭燃燒的是同一顆熾熱的藝術靈魂。」

呂紹嘉說，「台灣舞曲」像一捲徐徐開展的畫軸，緩緩敘述美麗而驚奇的故事；「北京點點」師法當代西方名作，卻全然綻放東方獨特的氣息，鮮活描繪千年古都；「孔廟大成樂章」更是江文也徹底拋棄西方作曲思維，在爬梳儒家哲思、研讀古譜中，以回歸傳統雅樂精神，嘗試開啟美學新領域的重要作品。

呂紹嘉說，這3首江文也曲子，可說是他早年黃金歲月的音樂縮影，也是江文也生命跨越台灣、日本、中國的「三城記」。

呂紹嘉認為，這幾首作品表達了江文也錯綜複雜的國族認同情結，埋下了日後悲劇人生的種子，實也造就了他在這短短幾年（約1934至1939年）獨一無二的多樣創作風格，「我想不管是台灣、東京、北京、西方，江文也表達的，是對世界美好文化遺產的嚮往與珍惜，是超越地域的藝術情懷。」

江文也是客籍音樂家，自小展現優異的音樂天賦，1936年以管弦樂「台灣舞曲」獲得第11屆奧林匹克國際音樂比賽作曲獎，成為以日本國籍獲得該獎項唯一的亞洲人，更是將台灣帶進國際樂壇的第一人。

呂紹嘉說，很感謝客委會有這樣的氣魄，和國家交響樂團（NSO）合作舉辦一系列江文也的研究和演出，「這陣子我沉浸在江文也的音樂世界，也更加了解他真的是一位全文化人。」呂紹嘉說，他也會第一次在音樂會中親自解說作品。

除了江文也的作品外，客委會也委託作曲家顏名秀創作「孤塵」，顏名秀引用「台灣舞曲」的旋律為素材，象徵不論在任何時期，台灣是江文也心中永遠的家。

顏名秀表示，雖然江文也身處的大時代離現在有點遠，但在研究的過程中，慢慢理解他的創作理念，「江文也一生漂泊，他在台灣居住時間最短，但他的作品都有台灣的身影，我想這就是家的概念，即便人生漂泊，卻始終心繫故鄉。」

顏名秀以5個樂段象徵人生之路不斷前行，希望透過這個作品能讓更多人了解江文也與客家文化。

NSO X 呂紹嘉「傳奇與傳承－紀念江文也」音樂會將於16日舉行，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1111012