文化+深耕有成 劉克襄邀媒體人發想新副刊

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（中央社記者王寶兒台北14日電）副刊只能存在於報紙嗎？中央社「文化+雙週報」持續關注台灣文化風尚，今天出版共選錄25篇圖文的電子書「島嶼文化事」，中央社董事長劉克襄也邀請多名媒體人，暢談數位媒體下的新副刊願景。

「文化也是一門好生意：島嶼文化事．新副刊實驗的大勢美學座談暨電子書發表會」今天上午舉行，現場也展示中央社文化+系列出版品及「全球中央」月刊，展現中央社在數位時代的新聞延展度與續航力。

中央社社長張瑞昌表示，副刊被稱作報紙的櫥窗，中央社近年逐漸從數位概念走到立體作品，包含「悅讀閱讀」定期推出書摘及書評，開設Podcast節目，並出版「做伙走台步：疼入心肝的24堂台語課」、「做戲的人：新台劇在路上」、「記者在現場」等書。

張瑞昌表示，如今將文化+雙週報系列文章出版為電子書外，也希望透過座談拋磚引玉，「讓大家集思廣益，究竟數位媒體能否有新副刊？」

座談活動由創作歌手吳志寧開場演唱，「上下游副刊」總編輯古碧玲、「鏡文學」總經理兼總編輯董成瑜、聯合報娛樂生活事業部總經理錢欽青，則接續以「文化也是一門好生意：島嶼文化事．新副刊實驗的大勢美學座談」為題，展開跨界對談，並首度結合中央社好POD節目，移師現場，錄製一集Podcast節目。

中央社「文化＋雙週報」出版電子書「島嶼文化事．文化＋雙週報選粹」，14日在一號糧倉舉辦「文化也是一門好生意：島嶼文化事．新副刊實驗的大勢美學座談暨電子書發表會」，並邀請知名媒體人一同暢談願景。中央社記者裴禛攝 111年10月14日

中央社14日在一號糧倉舉辦「文化也是一門好生意：島嶼文化事．新副刊實驗的大勢美學座談暨電子書發表會」，邀請歌手吳志寧（中）開場演唱。中央社記者裴禛攝 111年10月14日

中央社14日在一號糧倉舉辦「文化也是一門好生意：島嶼文化事．新副刊實驗的大勢美學座談暨電子書發表會」，中央社董事長劉克襄（後右起）邀請聯合報娛樂生活事業部總經理錢欽青、上下游副刊總編輯古碧玲、鏡文學總經理兼總編輯董成瑜一同對談。中央社記者裴禛攝 111年10月14日

劉克襄表示，約17年前任職於報社副刊時，他便感受到「副刊」走入瓶頸，從早期報業解禁，作家能靠幾篇副刊文章出名的時代已經過去了，而在數位媒體到來時，可以看見轉型的可能性，3名與談人皆是利用現有載具或媒體的「文化志業」工作者，她們既想將文化走出新可能，也拓展出很多可能。

古碧玲分享，當年「上下游」跨足到副刊，契機源自離開任職媒體後想著能做些甚麼，「所有人都不要編副刊，我想不然我們來編副刊好了。」文化是不是一門好生意？她不知道，文學刊載於報紙副刊，從小成為滋養她的養分，如今「上下游副刊」的初衷就是一個平台，希望能長長久久挖掘新銳人才，也許就會讓這些人的下一步有新翻轉。

持續挖掘新事物或好故事，同為董成瑜及錢欽青所提及的初衷。董成瑜表示，當年「鏡文學」成立初衷是觀察到台灣許多人寫作，但能量未被集中，出書在過去是一個結束，但「鏡文學」協助出書則是一個IP的開始，協助去推薦改編為影視作品、舞台劇、漫畫、有聲書等，「台灣故事太多，應該開發完全不一樣的東西。」

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錢欽青表示，現代傳統紙媒式微，她不斷想著紙媒「還有甚麼可能性呢？」而在「500輯」以前，她陸續做不同嘗試，紙媒擅長用文字和圖片說故事，中國頻道「一条」的影音作品當紅，也促使「優人物」誕生，後來創立「500輯」後，也延伸出「500趴」、「500盤」等活動。

「島嶼文化事．文化+雙週報選粹」電子書今天以EPUB 3.0形式於MyBook、HamiBook、BOOKWALKER、讀墨、amazon、博客來、UDN讀書吧等各大電子書平台上架。（編輯：吳協昌）1111014

島嶼文化事 文化+雙週報選粹 作者｜中央社文化+採編團隊

出版社｜中央通訊社

出版日期｜2022/10/14

中央社「文化＋雙週報」關注文化藝術內容及議題動態，出版電子書「島嶼文化事．文化＋雙週報選粹」，集結25篇精采圖文報導，以人文視角出發，透過訪談爬梳台灣當代紋理。中央社記者裴禛攝 111年10月14日

中央社14日在一號糧倉舉辦「文化也是一門好生意：島嶼文化事．新副刊實驗的大勢美學座談暨電子書發表會」，中央社董事長劉克襄（右起）、聯合報娛樂生活事業部總經理錢欽青、上下游副刊總編輯古碧玲、鏡文學總經理兼總編輯董成瑜出席，探討新媒體時代的未來焦點。中央社記者裴禛攝 111年10月14日