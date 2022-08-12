文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定

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（中央社台北12日電）2022文創產業新聞報導獎今天揭曉得獎名單，中央通訊社以「文化＋雙週報」第92期「修復師的奇幻之旅」獲得平面及網路新聞報導獎肯定，這也是「文化＋雙週報」連續第5年獲獎。

「文化＋」是中央社於2018年1月推出的雙週報，透過多元的專題規劃，搭配封面、網站設計，希望喚起各種文化議題討論。

由中華新聞記者協會主辦，國泰金融控股公司、中華民國新聞通訊事業協會協辦的「2022文創產業新聞報導獎」今天公布得獎名單。計有平面及網路媒體類3名，廣播類5名，電視類7名，共15名獲獎，各獎項可獲頒獎金新台幣1萬元及獎座1座。

平面及網路新聞報導類得獎名單，分別為中央通訊社文化＋雙週報「修復師的奇幻之旅」（邱祖胤、趙靜瑜、王心妤、王飛華、吳家昇、黃大維）、聯合報「在地文化創生行動家群像」系列報導（鄭朝陽、王燕華、朱冠諭、賴香珊、胡蓬生、徐如宜、劉星君、郭政芬、蔡容喬）、今周刊 「斜槓藝術家」系列報導（蔡佳玲）。

電視新聞報導類得獎名單，包含鏡電視新聞台「以海之名 造一座里海島國」、民間全民電視公司「菱角殼係金耶」、三立新聞台「部落 新力．心力 花東原鄉創生路」、客家電視台「客青來挺手」、財團法人公共電視文化事業基金會「負碳木築構未來」、壹傳媒電視廣播股份有限公司「偏鄉創生．翻轉之路」、聯利媒體股份有限公司「臺東慢漫遊」。

廣播新聞報導類得獎名單，包含國立教育廣播電臺臺北總臺「老街文創，風華轉身」、內政部警政署警察廣播電臺高雄分臺「古蹟型不行？」、國立教育廣播電臺高雄分臺「循著香味找到家的依歸 珍藏精功滇緬味」、內政部警政署警察廣播電臺「發聲什麼事」、國立教育廣播電臺臺東分臺「綠色環保傳承倫理香火」。

中華新聞記者協會理事長袁天明表示，國內文創產業發展的良窳，有賴產、官、學的通力合作，但最重要的力量仍然要靠政府的決心與推動。

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袁天明指出，回顧去年，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國內文創產業發展不如理想，但主管部門文化部今年上半年已開始奮起直追，透過行政法人文策院的戮力推動，預計上半年業務可逐漸上軌道，投融資的案子也會有明顯的成長，冀望今年國內文創產業的發展能夠扭轉乾坤，繳出一張亮麗的成績單。

「2022文創產業新聞報導獎」頒獎典禮將於8月20日上午10時，在台北市青少年發展處國際會議廳舉行。（編輯：唐聲揚）1110812