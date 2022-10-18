李昂北港香爐漫畫版 柳廣成男性視角凝視情慾場景

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（中央社記者邱祖胤台北18日電）作家李昂長篇小說「北港香爐人人插」在上個世紀90年代末引起話題，25年後由香港漫畫家柳廣成執筆，推出漫畫版，細膩勾勒書中政治波瀾與愛慾情節，今天在李昂位在台北市區的寓所舉行新書發表會。

李昂表示，25年前小說原作也是在同樣的地方舉行發表會，因為當年曾掀起一些政治紛擾，加上女性身體自主的描寫引起爭議，所以選擇在私人場合發表，時隔25年，漫畫版的發表會在同地辦理，可說別具意義。

李昂表示，她不是一個人見人愛的作家，很多人對她寫爭議題材很不諒解，但她「歡喜做、甘願受」，而這次改編更讓她深深感受到台灣創作環境的自由。有趣的是，李昂也在這次合作中印證了女性主義所強調「女人看到的女體跟男人看到的不一樣」，邀讀者細賞柳廣成筆下男性視角的情慾場景。

今天現場包括文化部長李永得、人文及出版司長陳瑩芳、靜宜大學台文系主任黃文成、大辣出版社總編輯黃健和出席。

李永得致詞時表示，李昂的小說從女性主義出發，關懷台灣女性權益，是非常具有代表性的台灣作家，「北港香爐人人插」能與香港來的漫畫家柳廣成合作，同時也見證了台灣自由出版與不受干預的創作環境。

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柳廣成致詞時表示，他雖然對台灣的政治及文化感到陌生，但在李昂的導覽及介紹，學習到不少東西，不過關於書中的情慾場面，他曾思考是否迴避男性凝視的視角，但後來還是決定保留自身的直覺創作。

這次文學改編漫畫的計畫，是由靜宜大學台文系牽線，並與大辣出版社合作出版，黃文成致詞時表示，柳廣成先前以漫畫關注香港反送中運動，跟李昂長期關懷台灣黨外社運的立場不謀而合，期盼藉由這次合作能為台灣文學經典開發新一批閱聽大眾。（編輯：張芷瑄）1111018

「北港香爐人人插」新書發表會18日下午在作家李昂居所舉行，香港漫畫家柳廣成（圖）出席。中央社記者王飛華攝 111年10月18日

作家李昂（中）與香港漫畫家柳廣成（右）跨界合作漫畫「北港香爐人人插」，18日在台北舉行新書發表會，文化部長李永得（左）也出席與會。中央社記者王飛華攝 111年10月18日