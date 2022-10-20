黃春明「戰士，乾杯！」劇場版 反思社會結構暴力

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曉劇場新作「戰士，乾杯！」改編自作家黃春明文學作品，探索台灣原住民長久以來的困境，21日將首演。圖為黃春明（後左4）與劇作導演鍾伯淵（後左5）及曉劇場團員合影。（曉劇場提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年10月20日

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（中央社記者邱祖胤台北20日電）曉劇場新作「戰士，乾杯！」改編自作家黃春明作品，探索台灣原住民長久以來面臨的困境，反思社會結構暴力，21日將舉行首演，今天在台北「萬座曉劇場」舉行記者會。

黃春明現場致詞時表示，原住民總是在幫別人打仗，卻不知為誰而戰，而平地人看似善待他們，卻讓原住民長期處在一個弱勢處境，也成為共犯結構的一部分，黃春明說：「每個地方的文化都應該被重視，希望大家看了這個作品之後，能有所改變，我們都有罪，不應該成為壓迫者。」

曉劇場導演鍾伯淵致詞時表示，團隊從2019年就開始跟黃春明接觸，老師給予許多建議，最後促成這次演出。鍾伯淵創作過程中，前往屏東好茶部落時聽見狗在叫，當地朋友說他們聽狗叫聲就能知道狗追到什麼獵物。

鍾伯淵表示，這次製作「戰士，乾杯！」的過程就好像在學習如何當一個獵人或戰士，不只追尋部落裡的蹤跡，同時也追尋劇本、演員的蹤跡。

「戰士，乾杯！」將在台北、台中及屏東巡迴演出，今天包括黃春明、台中國家歌劇院副總監鄢繼嬪、屏東縣政府文化處科長彭瑞珍、屏東演藝廳藝術總監吳宗祐出席記者會。

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「戰士，乾杯！」描繪都會青年走訪好茶部落，結識魯凱族青年，發現他們熊一家四代男性除為自己的部落而戰，還曾分別受日軍、共軍及國軍強迫徵召出征，甚至犧牲生命，關於身分認同的迷失與掙扎，在政權更迭中無奈上演。

曉劇場繼2016年改編黃春明作品推出「魚．貓」，今年再度與黃春明攜手，同樣由鍾伯淵執導，「戰士，乾杯！」從2019年啟動，導演更走訪好茶部落進行田野調查，歷經2年發展，終於在本週登場，故事隨著魯凱古調在虛實之間進行，重現魯凱石板屋內凝聚的文化意義。（編輯：陳仁華）1111020