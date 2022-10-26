國寶電影海報畫家陳子福逝世 文化部呈請總統褒揚

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國寶級電影海報畫家陳子福逝世，文化部將呈請總統褒揚。圖為陳子福（左）於專書「繪聲繪影一時代：陳子福的手繪電影海報」簽名留念，並與國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚（右）合影。（國家影視聽中心提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年10月26日

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）國寶級電影海報畫家陳子福25日逝世，享耆壽97歲。陳子福從事電影海報繪畫工作50餘年，彩繪出台灣電影史輝煌篇章。文化部長李永得聞訊後表達深切哀思與敬意，並將呈請總統明令褒揚。

文化部今天發布新聞稿表示，陳子福1926年生於台北「電影街」西門町，雖不曾受過正規繪畫訓練，卻能精準用畫筆捕捉電影劇情氛圍與角色神韻；曾參與進行「舊情綿綿」、「蚵女」、「俠女」、「王哥柳哥遊台灣」、「男人真命苦」等多部著名台語片海報製作。

陳子福一生製作累積近5000幅手繪作品，質與量兼具，可說是台灣電影歷史重要見證者與參與者。

陳子福於2006年獲得第43屆金馬獎終身成就特別獎，以表彰他對台灣電影的付出；作品亦為今年國慶光雕展演「寶島有光．土地之愛」中重要的篇章，足以代表其在台灣電影史上的卓越地位。

李永得表示，陳子福不僅為台灣電影留下許多經典作品，也是台灣電影文化推廣、傳承的重要推手，對豐富台灣文化內涵有重要的影響與貢獻，留給世人無限感念。（編輯：張雅淨）1111026