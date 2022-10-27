教你如何跳家將 成大開課體驗藝陣精髓

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（中央社記者張榮祥台南27日電）八家將是廟會元素，家將文化也開始前進高等學府。台南佳里吉和堂家將團和成功大學111學年度攜手推出全國首堂「教你如何跳家將」選修課程，也帶學子隨陣遶境，體驗藝陣精髓。

台南舊城時見廟會活動，以臉譜、服裝、刑具、陣法等元素吸睛的家將團，堪稱是藝陣的精髓，對在府城廟口成長的中老年人來說，八家將是無可取代的記憶，如今家將文化也隨著時代演進而廣為人知。

台南推動藝文教育，國中小多有藝陣社團，台南市政府今年首次嘗試將家將文化推向高等學府，找來2009年被登錄為台南市無形文化資產的佳里吉和堂家將團和成功大學歷史系合作，在111學年度第1學期推出「教你如何跳家將」選修課程。

佳里吉和堂是台南首批登錄傳統表演藝術的家將團，團員以高學歷著稱，多是碩士和學士，團長也是研究所畢業的碩士，配合成大歷史系開課，共派出15人授課；這個選修課程雖只有2個學分，卻頗為轟動，45名學生外還開放10名校外學生旁聽。

「教你如何跳家將」預定授課10週，每週2節課，第一節課在室內傳授家將文化，第二節課在室外演課；佳里吉和堂將於12月安排學生隨陣遶境，上課學生也將在學期末驗修成果，畫上臉譜及排練陣法，看看到底學了多少。

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台南市政府文化局人員今天告訴中央社記者，成大歷史系「教你如何跳家將」選修課程，是全國高等學府中首堂家將文化課，目前僅規劃111學年度第1學期開課，未來還會研商是否持續規劃類似課程。

吉和堂團長陳席閔則表示，市府願意聚焦陣頭傳承需求，成大也勇敢嘗試和家將團合作，不只在家將圈開了先例，也同時帶給各地陣頭團體一個希望，證明「跳八家將也是可以進入大學教課的」。（編輯：陳清芳）1111027