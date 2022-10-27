黃一農從大數據解紅學之謎 探春原型嫁青海親王

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（中央社記者郭宣彣新竹市27日電）清華大學歷史所特聘講座教授黃一農，以「e考據」發現，紅樓夢故事中的賈探春原型，是作者曹雪芹祖父曹寅次女，而出嫁的對象是青海親王羅卜藏丹津，解開書中之謎。

國立清華大學歷史所特聘講座教授、紅學權威黃一農今天透過新聞稿表示，研究紅學十餘年來，發現「紅樓夢」原著曹雪芹在書中嵌入許多獨特家族事蹟及生命經驗，如故事中主角人物，與作者家族人員有所對應即為原型。

黃一農說，根據「永憲錄」記載，曹雪芹家族有2個女子嫁為王妃，曹寅的大女兒嫁給平郡王納爾蘇，為「紅樓夢」中賈元春的原型。

黃一農表示，故事中的賈探春，原型是曹寅次女，但出嫁對象，從卻遍尋不著線索，嫁為王妃本應是光耀門楣的事，為何曹家隱晦不提，埋下謎題引人好奇。

黃一農表示，為揭開曹家之謎，他在古籍資料的e化資料庫中，透過幾百萬字文獻資料中搜尋，文獻中除了中文，還有蒙古文、滿文，甚至義大利文，以「e考據」方式破解。

為找尋曹寅次婿身分，黃一農說，針對當時141名封王的宗室及外藩，爬梳愛新覺羅宗譜、清實錄及外藩蒙古回部王公表傳，共數百萬字史籍。經比對排除140人的可能性，就只剩當年在青海蒙古的羅卜藏丹津。

黃一農指出，再過濾52名宗室封王者，發現沒人娶曹氏為嫡福晉，接著搜尋轉往外藩，再度排除了84名藩王，最後在死後被追封、或後來被褫奪爵位的5名藩王中，找到答案，原來是青海親王羅卜藏丹津。

黃一農說，曹家無人願提此事，是因羅卜藏丹津在雍正元年叛清，成為舉朝皆知的大罪人，埋下曹家日後被抄家敗亡的伏筆。

黃一農表示，他以紅學界積累的基礎，再加上大數據分析，完成曹雪芹大傳，目前出版前傳「曹雪芹的家族印記」，讓讀者更深入了解曹雪芹的生命故事。（編輯：陳清）1111027