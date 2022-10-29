科學月刊53年 紀錄片從0到∞見證科學與社會對話

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科學月刊紀錄片「從0到∞ 不只是科學的社會實踐」首映會29日下午在台北舉行，文化部長李永得（前左3）應邀出席，和現場與會者一同合影留念。中央社記者郭日曉攝 111年10月29日

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（中央社記者邱祖胤台北29日電）53年前由一群旅美熱血青年創辦「科學月刊」，卻因「保釣運動」而將重心移回台灣，見證半世紀科學與社會對話的歷程，紀錄片「從0到∞不只是科學的社會實踐」，今天在台大思亮館國際會議廳舉行首映會，並啟動募款計畫。

影片由「科學月刊」籌畫拍攝，延續已故創辦人林孝信「用科學精神向社會發聲」的精神，記錄「科學月刊」創辦始末，以及50多年來在台灣發生與科學相關的重大事件，包括1980年紅樹林保育、1989年發展人造衛星以及2016年台大論文造假事件，呈現50年來眾多台灣科學家傳承接力的故事。

林孝信生前影像在紀錄片中出現，他在片中表示，當年很多留學生覺得台灣「這麼爛」，就不想回來了，對台灣只剩下批評，林孝信覺得這是找藉口，「這些人才都不回台灣貢獻，台灣怎麼辦？你光是批評有什麼用？你要去做啊！」

林孝信於是和劉源俊、曹亮吉、李怡嚴、賴昭正等11人署名寫了一封信發起「科學月刊」，在那個沒有網路、打電話也不方便的年代，他們利用「循環信」的方式傳遞訊息，每個人將自己寫下的意見轉寄給第2個人，第2個人再寄給第3個人，如此串連，意外形成一個龐大的留美學生聯繫網絡。

這份刊物很快在海外及台灣引起迴響，許多求知若渴的學生如獲至寶，甚至自願當志工協助編務及校對工作，然而1970年發生「保釣運動」，不少成員成為「黑名單」無法回台，林孝信也因此滯留美國長達20年。

不過「科學月刊」的立意及遠見深獲許多有識之士肯定，深怕才冒出頭的科學火種就此熄滅，包括沈君山在內的學者希望台灣方面能有人接續，所幸發起人之一的劉源俊回台任教，扛起編務工作，「科學月刊」重心成功從美國移回台灣，並在台灣正式創刊。

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「科學月刊」自1970年至今每月出刊從無間斷，2019年12月創刊滿50年，發行滿600期，橫跨4代超過6000人次的台灣科學家接力撰寫超過4000萬字的科普文章，更5度獲得金鼎獎肯定。

「科學月刊」這次透過紀錄片「從0到∞不只是科學的社會實踐」啟動募款，募集資金將用於「星火相傳」計畫，希望能幫助「既沒有都市學校的豐沛資源，也不像典型偏遠地區學校常有資源挹注」的地區及學校，鼓勵更多科學教育推廣活動或相關資源投入。（編輯：張芷瑄）1111029