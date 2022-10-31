榮民不只有「北北」 動畫看見新時代榮民

榮民榮眷基金會和「臺灣吧」合作推出動畫短片，讓人認識新時代榮民，31日舉行動畫影片分享會暨交流活動，在影片中出現的榮民代表邱靖傑（右）、鄭開翔（左）也現身分享交流。（左腦創意提供）中央社記者王寶兒傳真 111年10月31日

（中央社記者王寶兒台北31日電）高齡、鄉音，常是人們談及「榮民」時的印象，但現今多數榮民其實是服役至少10年的退伍軍人，且退伍後各自精采，榮民榮眷基金會和「臺灣吧」合作推出動畫短片，讓人認識新時代榮民。

榮民榮眷基金會董事長李文忠表示，以前常講的「榮民北北」多是當年從大陸移居，根據國軍退除役官兵輔導委員會今年的資料統計，當年遷台的「榮民北北」只佔全部不到2成，多數榮民都是在台灣成長的退伍軍人，希望透過動畫讓人從多面向更了解榮民。

榮民榮眷基金會今天下午舉行動畫影片分享會暨交流活動。動畫中介紹，榮民由來就是「榮譽國民」簡稱，當年有不少榮民在退伍後仍持續以自身之力貢獻社會，例如投身清境農場、武陵農場開墾，或是參與東西橫貫公路、曾文水庫、兩廳院等重要建設等。

如今的新時代榮民，在退伍後也有不少人在不同領域闖出一片天，例如著有「街屋台灣」的速寫畫家鄭開翔就是一例，他今天現身動畫分享會表示，「街屋台灣」至今12刷，並有日文版、法文版、西班牙文版等，當年退伍後有一筆退伍金，支撐他一段時間的生活，並讓他能更純粹面對自己的創作。

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鄭開翔說，他很感謝軍中對他的栽培，也參與過國軍相關創作，目前他所創作的主題都是記錄城市即將消失的風景，例如建築、攤販、小吃等，畫這種題材背後的心情，其實就是捨不得，而面對正消失中的眷村風景，他也希望能持續以畫筆記錄下來。

VERSE社長張鐵志和資深媒體人蔡詩萍也在影片播放後，一起對談記憶裡的榮民生活光景。臺灣吧創辦人蕭宇辰和同為榮民後代的林辰也分享對榮民處境的觀察，從影音創作者的角色出發，以榮民的歷史文化面、影片製作面為切角，分享如何推廣榮民文化。（編輯：陳仁華）1111031