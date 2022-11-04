文化志工表揚典禮 共80名志工、5組團隊獲獎

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（中央社記者趙靜瑜台北4日電）由彰化生活美學館主辦的第29屆全國績優文化志工表揚典禮，今天在公務人力發展中心舉行，全台共選出10名金質獎、20名銀質獎、50名銅質獎及5組團隊獎獲獎，共享榮耀。

國立彰化生活美學館表示，得獎志工經由各運用單位的審核推薦，再由評審委員經過初審、複審、面訪、決審等階段，從中評審出10名金質獎、20名銀質獎、50名銅質獎及5組團隊獎。

本屆團隊獎獲獎5組，包括宜蘭縣政府文化局文化資產保育志工隊、國立中正紀念堂管理處志工隊、國立台灣美術館志工隊、國立台灣博物館志工服務隊、台中市大墩文化中心志工隊。

其中國立台灣博物館志工隊，組織編組以「部落」為名，幹部則為「部落長老」為名，獨具特色；設有導覽種子講師制度，遴選解說經驗豐富資深志工，由志工帶領志工培育；建立「恆星志工」制，體恤滿懷服務熱忱但年長或健康有顧慮的志工夥伴，不受年度固定服勤時數規範，展現團隊大家庭的溫馨體貼；此外，也培訓多語導覽志工，並提供失智者導覽及活動，擴展各類型觀眾參觀博物館便利性。

文化部政務次長蕭宗煌致詞時表示，他代表部長李永得向台灣380個文化志工團隊、近3萬個志工表達最高的敬意與謝意，感謝志工將自己的專業、熱情及人生精華的歷練分享予社會，尤其3年的疫情期間，仍堅持不懈站在文化機構的最前線，面對疫情、面對群眾。

蕭宗煌指出，今年的表揚很不一樣，因為特別請文化機構的首長親自到場，除了分享志工得獎喜悅，給予最直接的鼓勵，更希望藉由典禮傳播，讓台灣及世界看到台灣有一群志工，無時無刻的用生命奉獻給社會、國家。期盼以最大的志工能量，讓台灣社會理解支持志工業務的推展，是最有價值的投資。

評審委員柴松林以自己擔任數十年志工的心得分享，「一生最大的快樂、幸福及回饋，就是發現這個世界有很多人需要我，這是最大的榮耀，也是最大的幸福」。

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在眾多獲獎志工及團隊中，金質獎志工溫玉卿在花蓮縣文化局擔任志工已經33年，值勤時數超過1萬小時，服務態度熱情，關懷夥伴。2年前她遇車禍腳骨斷裂，當下第一個念頭只想到「不能去當志工怎麼辦」，腳傷復原後仍會隱隱作痛，但她仍積極服務，她說：「助人的快樂能量就像止痛藥」。

銀質獎志工徐式彰從工商界退休後加入國立台灣歷史博物館的第1屆志工，參與博物館籌備、掛牌到正式營運，本來覺得自己歷史、地理成績不好，進入博物館接觸台灣史之後，現在對於歷史已經如數家珍，能夠信手拈來、時空對應、活靈活現導覽解說精彩的故事。（編輯：陳政偉）1111104