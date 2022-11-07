NSO總監贈書國圖 300年前音樂典籍落腳台灣

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國家交響樂團（NSO）音樂總監準．馬寇爾（中）致贈6本古籍給國家圖書館，其中包括德國作曲家約翰．大衛．海尼欽1711年的音樂典籍，7日舉行捐贈儀式，文化部長李永得（左）與國家圖書館館長曾淑賢（右）見證歷史性的一刻。（國家圖書館提供） 中央社記者邱祖胤傳真 111年11月7日

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（中央社記者邱祖胤台北7日電）國家交響樂團（簡稱NSO）音樂總監準．馬寇爾，今天致贈6本古籍給國家圖書館，其中包括德國作曲家約翰．大衛．海尼欽1711年的音樂典籍。

根據國家圖書館發布的新聞稿，準．馬寇爾（Jun Markl）此次贈書包括哲學家盧梭1770年版本「關於音樂的新記號」；喬瓦尼．巴蒂斯塔．馬提尼「音樂史」兩冊，為音樂史最早的專書；以及德國作曲家和音樂理論家約翰．大衛．海尼欽1711年第一版印刷的「數字低音彈奏法的新發現與基礎指引」。

準．馬寇爾於贈書典禮上致詞時表示，「身為國家交響樂團音樂總監，我的任務不只是幫助樂團進步，也希望能幫助台灣音樂文化」。

準．馬寇爾表示，現今科技發達，使用紙本書籍閱讀的人越來越少，但他認為書本的重要性仍是無法改變的。身為音樂家，除了學習音樂，也需了解作曲家的樂譜和手稿，才能更貼近音樂本身。

準．馬寇爾說，過去30年他建立了一個專業的典籍收集，而這也讓他能更了解並貼近音樂。現在是時候將這些專業的典籍交接給下一代，而他在台灣看到很多積極學習的學生和致力教育的老師，他想透過書籍捐贈，幫助台灣下一代更進一步發展。

準．馬寇爾表示，此次贈書包括3部分，一是手稿，包含了作曲家的樂譜和信件；二是原始樂譜的再版，作曲家在譜上的筆跡則是有生命，可以讓音樂學家從中深入研究；三是音樂理論的書籍，其中有關於1711年巴洛克的音樂的書，所有的基礎盡在其中，若想了解巴洛克音樂就必須閱讀它。

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文化部長李永得致詞時表示，準．馬寇爾剛來台灣時就曾自己開車環島，造訪了很多偏鄉地區和原住民聚落，進一步了解台灣人民和文化脈動，「他是一位國際級音樂家，相信國家交響樂團在他的領導下，能將台灣的音樂特色帶到國際。」

國家圖書館館長曾淑賢致詞時表示，準．馬寇爾愛書惜書，蒐藏了許多音樂領域相關的古書，包含音樂辭典、音樂史專書及樂譜等。透過文化部熱心牽線，大方允諾捐贈珍貴收藏，對台灣愛樂人及愛書人而言，無疑是一大福音。（編輯：屈享平）1111107