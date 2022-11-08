方文琳出演「再會吧北投」2.0 詮釋苦情老闆娘

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導演吳念真與民謠作曲家陳明章（中）合作的音樂劇「再會吧 北投」3度上演，還延伸出「2.0」版本，演員方文琳（右）將挑戰飾演讓心愛養女「下海」的苦情老闆娘，養女則由演員林雨宣（左）飾演。（綠光劇團提供）中央社記者王寶兒傳真 111年11月8日

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（中央社記者王寶兒台北8日電）導演吳念真與民謠作曲家陳明章合作的音樂劇「再會吧 北投」3度上演，還延伸出「2.0」版本。演員方文琳將於12月演出時，挑戰飾演讓心愛養女「下海」的苦情老闆娘，讓她既期待又害怕。

新北投車站今天上午舉辦「驛繪言傳」新書發表暨綠光劇團「再會吧 北投」音樂劇聯合記者會，書籍圖文作者楊燁及蘇昭旭、綠光創藝總經理王芝方、「再會吧 北投」音樂總監陳明章、樂團指揮王俊傑、演員方文琳及林雨宣皆出席與會。

綠光劇團12月將呈現「再會吧 北投」2.0 REVIVAL版本，從編曲、劇本到舞台效果都有調整，演員陣容也增添新面孔，方文琳就是其一，她所挑戰的苦情老闆娘「愛嬌」角色，過去由王彩樺飾演。

方文琳透露，自己當初接獲吳念真邀約，得知擁有演出老闆娘「愛嬌」的機會時，心情可說是期待又害怕，因舞台劇賣座，對近年才接觸舞台劇的她而言，無疑是一大考驗，加上劇中逾9成對白使用台語，吳念真的台語又比較道地，有些詞彙她根本沒有聽過，需要花不少時間鑽研。

林雨宣則在劇中飾演「愛嬌」的養女「純純」，她表示，這是自己第3次參與「再會吧 北投」，經歷40多場演出後，心態更加臨危不亂，舞台上更加放得開，詮釋角色的方式也相較第一年更加成熟且深入，「期待展現出純純更多的面貌，也期待新朋友的加入，能一起碰撞出新的火花。」

林雨宣提到，幕前幕後每個人都為了「再會吧 北投」投入非常多的心血，每一處細節都力求完美，「第一年巡演結束後，我們一起到北投巡禮，實際走訪一趟才發現場景很真實，真的就是直接從北投搬一棟到舞台上的感覺。」

「再會吧 北投」2.0 REVIVAL將在12月3日至12月11日於台北表演藝術中心大劇院演出。（編輯：張雅淨）1111108