黃春明「戰士，乾杯！」 魯凱族人共同演繹部落故事

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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）由「曉劇場」與屏東縣政府文化處合作推出「戰士，乾杯！」，為作家黃春明文學作品，首度授權劇場演出，將於27日邀請魯凱族部落族人至屏東藝術館一同欣賞。

「戰士，乾杯！」由致力於詮釋經典文學的曉劇場導演鍾伯淵執導。經歷台北萬座曉劇場、台中國家歌劇院，獲得觀眾好評推薦，將於27日重返屏東藝術館。

屏東縣政府文化處今天新聞稿表示，「戰士，乾杯！」從2019年啟動，導演鍾伯淵為此走訪屏東縣好茶部落，在文化處的聯合製作下，參與前期演員徵選、在地田調，以及台北、台中巡演。

「戰士，乾杯！」描繪記者黃君走訪好茶部落，巧遇魯凱族青年熊一家4代男性，除為自己的部落而戰外，還分別受日軍、共軍及國軍強迫徵召出征，甚至犧牲生命，身分認同的迷失，在政權更迭中無奈上演。

黃春明曾提到「這就是一個結構的暴力，我們雖然看不到社會的結構，但我們參與這個暴力，而不自覺。」鍾伯淵表示，「戰士，乾杯！」正是黃春明的出口，他透過這個故事，強烈地去問所有生活在這片土地上的人，我們為什麼而戰？

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文化處指出，演出除了曉劇場駐團實力演員們，並邀請資深劇場人韋以丞、魯凱族多才型創作者Arase阿拉斯及精通魯凱族傳統哀歌與音樂文化的魯凱族演員柯玉玲，更在劇中獻聲魯凱傳統古調，吟唱出留守土地的母親對子女們的思念與愛。

文化處表示，活動更安排從好茶與霧台部落的「看戲專車」，邀請部落族人一起來屏東藝術館，感受來自魯凱族的古謠與黃春明筆下的故事如何透過劇場表現手法與疏離美學，在演出中呈現最真實的感動。演出時間27日下午2時30分，售票資訊可上兩廳院文化生活Opentix售票網查詢。（編輯：黃世雅）1111110