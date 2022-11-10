朱宗慶打擊樂團重現「木蘭」 鼓振疫後人心

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朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「木蘭」以擊樂融入京劇元素，曾受邀到俄國契訶夫國際劇場藝術節演出，2021年到2022年在台灣巡迴10場，目前正準備在2023年經典重現。（朱宗慶打擊樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年11月10日

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（中央社記者趙靜瑜印第安納波利斯10日電）朱宗慶打擊樂團此刻正在美國參加世界打擊樂年會演出，另一頭擊樂劇場「木蘭」也正準備在2023年經典重現，透過「木蘭」的雄壯鼓聲，朱團回台要以鼓聲振奮台灣疫後人心。

朱宗慶今天接受中央社專訪時表示，36年前他在擘劃打擊樂團發展同時，就已經寫下了「擊樂劇場」這個名詞，「如果不是『木蘭』演出需要的軟硬體成本過高，旅運費驚人，不然到世界打擊樂年會演出，那一定會讓全場瘋狂。」

擊樂劇場「木蘭」以擊樂融入京劇元素，曾受邀到俄羅斯契訶夫國際劇場藝術節演出，全場爆滿，沒有字幕也能讓莫斯科觀眾感受演出的力道，近年更加精進優化，2021年到2022年在台灣巡迴10場，持續打磨「木蘭」成為一件精彩的表藝藝術品。

朱團這次在一年內拚重新推出，藝術總監朱宗慶接受媒體訪問時表示，希望能讓台灣觀眾看見這麼精采的作品，也看見朱團在表演藝術領域不斷自我挑戰的精彩成果。

朱宗慶表示，「木蘭」故事流傳千年，透過導演李小平重新演繹，作曲家洪千惠用音樂刻劃木蘭心境轉折，「即使在排練場和劇場已經看過無數次，依然令人內心激動。」

劇情從木蘭已經當上將軍開始敘述，爬梳木蘭從小代父從軍、女扮男裝馳騁沙場到歸鄉的內心糾結，京劇木蘭與擊樂木蘭在交錯的時空中一起呼吸，一起獨白，一起為木蘭的選擇喝采。

朱宗慶打擊樂團推出過數次音樂劇場或跨界音樂會，但「木蘭」是唯一不斷重演的製作，每一次演出都更加精良純熟。幕後工作團隊包括舞台設計王孟超、燈光設計車克謙與多媒體設計王奕盛與服裝設計林秉豪，都讓每次演出比上次精采。

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「木蘭」也成為朱宗慶打擊樂團跨越世代的共同記憶。最年輕的二、三團成員們，小時候看著「木蘭」的每一段演出，印象深刻；長大進入朱宗慶打擊樂團家族後，登上「木蘭」舞台也成為年輕擊樂世代心中的目標。導演李小平說，朱團團員有一種特殊的韌性，把困難的都當成自我挑戰，「即便要演出的是沒有台詞的士兵，也是整場演出的重要看點。」

2023擊樂劇場「木蘭」將在2023年2月9日起在台北國家戲劇院連演6場，之後將在高雄衛武營戲劇院以及台中國家歌劇院大劇院巡演。（編輯：陳政偉）1111110