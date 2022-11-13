荷裔畫家操刀 台北信義區街頭遇見Q版國父

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（中央社記者王寶兒台北13日電）想像國父若如電影「博物館驚魂夜」中的典藏品溜出門，會是什麼光景？荷裔畫家羅斌和台北信義區店家合作，透過「台北街角遇見設計」計畫，展出「國父遊台北」系列作，將狂想化為現實。

「台北街角遇見設計」計畫由台北市文化局主辦，今年邁入第10年。策展團隊左腦創意以「台北繞個路」為策展核心，繼首波作品10月現身士林區後，信義區作品昨天起接力登場，共邀請5組橫跨劇場、音樂、視覺、花卉等領域的創作者，在信義街區中帶來7組作品。

信義街區涵蓋範圍包含國父紀念館以南、光復南路以東、基隆路以西，緊鄰繁華信義計畫區的三角區域為主。知名地標有四四兵工廠眷屬安居的四四西村（今忠駝國宅）、因四四兵工廠而生的光復市場等。

左腦創意透過新聞稿表示，走在這樣日常的場景中，可以感受到「生活在此」的情意，因此信義展區以「你、我和街角的三角戀愛」為主軸，從中興公園出發，邀請創作者拆解「愛」的元素，創作出不同類型的微改造作品，讓民眾在街角發現各種愛的可能。

其中，逢國父紀念館今年建館50週年，羅斌和信義區3家店面串連展出8幅「國父遊台北」系列作，翻轉長存於肖像中的孫中山形象，透過活潑繽紛的用色，結合古早玩具「尪仔標」的圖案，描繪國父嚼口香糖吹泡泡、戴耳機、大啃雞腿等模樣。

忠駝國宅區域，則由創作團隊「溫度物所」打造作品「友好發生」，透過24小時的花卉展示裝置搭配4款扭蛋，裝載採集自社區的植物種子，與刊載在地小故事的花籤，透過種子象徵團隊傳遞給民眾的微小祝福。

除信義區街頭設置的藝術作品外，今年「台北街角遇見設計」計畫也推出文史導覽、街拍、絹印體驗及劇場肢體互動等多場工作坊活動。（編輯：陳政偉）1111113