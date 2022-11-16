文化部編列2億元 兩廳院OPENTIX平台執行文化禮金

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）推動藝FUN券轉型，文化部規劃「文化禮金」，將針對青年為重點刺激藝文消費，培養長期消費習慣。文化部長李永得表示，預計編列新台幣2億元，由兩廳院OPENTIX平台負責執行。

李永得今天在立院教育及文化委員會針對「推動文化禮金規劃辦理情形」進行專題報告表示，預計2023年3月對青年發放「文化成年禮」1200元，希望鼓勵青年接觸更多元的藝文活動、培養長期消費習慣。其次也鼓勵藝文產業、表演團體釋出優惠，用文化禮金方式來回饋。

李永得說，文化部也將鼓勵企業出資聯名發行，或購買點數回饋員工及會員，不限年齡，希望為文化永續發展一同努力。

依據內政部人口統計資料顯示，台灣112年度滿18歲人口約21萬人，以目前規劃每人發放文化成年禮禮金1200元計算，所需總經費約2.5億元，文化部將編列2023年度公務預算2億元，補助國家兩廳院運用OPENTIX平台發放文化禮金及提供消費抵用管道。

李永得表示，OPENTIX平台已經有50萬會員，文化部將編列預算2億元，其餘經費由國家兩廳院依「國家表演藝術中心設置條例」及相關法令規定，廣邀民間企業共同響應支持。

民進黨立委張廖萬堅質詢表示，OPENTIX平台集中六都，城鄉差距會抵銷文化禮金美意。李永得則表示，城鄉差距文化部也有考慮到，會用活動等方式盡量鼓勵，不會少於藝FUN券1萬多家使用家數。

國民黨立委萬美玲也說OPENTIX平台只有1000多家，這問題要如何解決，李永得表示會請執行團隊找出方法。

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對於企業響應的誘因，李永得表示，除了抵稅之外，也希望跟金管會合作，讓文化投資也成為ESG衡量標準。

ESG分別是環境保護（E，Environmental）、社會責任（S，Social）以及公司治理（G，governance）的縮寫，是一種新型態評估企業的數據與指標，ESG代表的是企業社會責任，許多企業或投資人會將ESG評分視為評估一間企業是否永續經營重要的指標及投資決策。（編輯：張芷瑄）1111116