莊東杰與德樂團續約至2026 盼率團回台演出

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40歲的台灣指揮家莊東杰，在歐洲樂壇深耕多年。（德國波鴻交響樂團提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年11月17日

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（中央社記者林育立柏林16日專電）台灣指揮家莊東杰去年接掌德國波鴻交響樂團總監，上任以來備受團員和觀眾喜愛，波鴻市政府決定與他續約到2026年，莊東杰期盼有朝一日能率團回台灣演出。

40歲的莊東杰是少數在歐洲活躍的台灣指揮家，去年8月出任波鴻交響樂團（Bochumer Symphoniker）音樂總監和樂團駐地音樂廳「魯爾安妮莉絲．布勞斯特音樂論壇」（Anneliese Brost Musikforum Ruhr）藝術總監，職業生涯從此跨出一大步。

這一年多來，他與團員合作愉快，指揮的音樂會備受好評，6月挑戰馬勒「第3號交響曲」，結束後全場起立鼓掌10分鐘，為擔任總監的第一個樂季畫下完美的休止符。

波鴻市政府和文化局之前全票通過與莊東杰續約，任期延長兩年到2026年，預計這幾天就會正式對外發布。

在地的「西德廣訊報」（Westdeutsche Allgemeine Zeitung）評論，莊東杰的優點是對音樂的全心奉獻和與團員工作的勤奮，台上的他親切又幽默，讓觀眾著迷，續約對樂團和觀眾來說是一大收穫。

莊東杰接受中央社記者訪問表示，這個樂團歷史超過100年，卻一直居無定所，演出場地音效不佳，直到不久前才擁有自己的音樂廳。因此，他規劃在這個樂季演出布拉姆斯和西貝流士的全套交響曲，探索這個新音樂廳的可能，「像磨刀一樣」為樂團找到自己的聲音。

過去從未有台灣指揮以總監身分帶領樂團回台演出，他期盼有一天能率團到亞洲巡迴，將台灣列入其中一站，「對我、對樂團來說將別具意義」。

除了指揮自己的樂團，莊東杰經常到德國、荷蘭、北歐各地擔任客席指揮，明年3月他將返台與台北市立交響樂團合作。（編輯：郭中翰）1111117