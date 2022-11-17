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「沙發有黑洞！」線上劇場版 傳遞愛與勇氣

2022/11/17 15:04（11/17 15:31 更新）
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改編金鐘獎最佳動畫「小兒子」的家庭音樂劇「沙發有黑洞！」將推出線上劇場版，希望讓錯過實體演出的觀眾在線上也能闔家觀賞，劇情則聚焦在「想像的勇氣」及「家人陪伴」的重要性，盼能對孩子們有所啟發。（AM創意提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年11月17日
改編金鐘獎最佳動畫「小兒子」的家庭音樂劇「沙發有黑洞！」將推出線上劇場版，希望讓錯過實體演出的觀眾在線上也能闔家觀賞，劇情則聚焦在「想像的勇氣」及「家人陪伴」的重要性，盼能對孩子們有所啟發。（AM創意提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年11月17日
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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）金鐘獎最佳動畫「小兒子」所改編的家庭音樂劇「沙發有黑洞！」將推出線上劇場版，以燈光、動畫與演員的演出張力傳遞愛與勇氣，小朋友在家也可以感受這齣音樂劇的劇場魅力。

AM創意今天發布新聞稿表示，這次攜手夢田影像製作這部跨世代的作品，從劇場邁向電影院再到家中客廳，線上線下同步放送，希望讓錯過實體演出的觀眾在線上也能闔家觀賞。

線上特別版「沙發有黑洞！」集結音樂總監黃韻玲、劇場鬼才導演吳維緯及「通靈少女」編劇林孟寰，從原著作家駱以軍的散文作品及動畫版「小兒子」IP改編，將2D文本轉譯為3D動畫，結合雙層投影技術呈現影像，並配合現場演出的虛實交錯方式，呈現「動畫電影劇場」。

吳維緯表示，線上版的影像見證了劇場的魅力，團隊試圖在「極簡」當中創造「所有」，劇情則聚焦於「想像的勇氣」以及「家人陪伴」的重要性，可以對孩子們有所啟發。

小兒子音樂劇「沙發有黑洞！」故事中，大兒子模範生阿白在學校被選為演講代表，但自己缺乏自信，一天他在沙發上發現了「黑洞」，一跳而入逃避現實。滿腦袋奇思妙想的小兒子阿甯咕，與爸爸還有狗狗端端，為了尋找哥哥一同勇闖異世界，奇幻冒險旅程就此展開。

「沙發有黑洞！」線上版由文化部「藝Fun線上舞台計畫」支持，11月17日到18日將有限定「雲劇場」線上放映，售票網址為https://reurl.cc/4Xp3yV。

實體演出將從12月10日到11日在高雄衛武營戲劇院，2023年1月6日到8日在北藝中心大劇院舉行，購票請上Tixfun或搜尋AM創意。（編輯：管中維）1111117

吳維緯
家庭音樂劇「沙發有黑洞！」 給爸媽的勇氣之書
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