全台首份古蹟專屬台語文導覽簡介 億載金城上架

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市政府文化局今天宣布，全台首份古蹟專屬台語文導覽簡介已在國定古蹟億載金城上架，且同步推出線上版台語語音導覽服務，讓遊客以母語認識府城歷史文化。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，全台首份專為古蹟以台語文編寫的「億載金城（Ek-tāi-kim-siâⁿ）台語文導覽簡介」，已在億載金城上架，提供現場遊客索取使用，線上版台語語音導覽服務也同步推出。

文化局表示，有別於一般導覽簡介大多以英文、日文、韓文等語言翻譯，文化局攜手打狗台語文促進協會，首度以台語文結合古蹟歷史主題，設計出全台首份古蹟專屬的台語文導覽簡介，全文以台語文編寫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「億載金城台語文導覽簡介」詳述億載金城「起造」歷史故事，搭配絢麗地圖分別詳細介紹：城門kap吊橋、牆仔扶（扶壁）、兵仔房kap細門炮彈藥庫ê遺跡、人工山崙仔等古蹟與歷史文化；其中最知名的「阿姆斯壯大砲」，台語文就是以「Armstrong大炮」音譯，「小砲」台語文則翻譯為「細門炮」。

此外，遊客也可在現場以掃描簡介上QR Code行動條碼，搭配線上台語語音導覽，感受母語之美及古蹟歷史文化傳承，增加母語使用機會，創造生活化母語環境。（編輯：郭諭儒）1111122