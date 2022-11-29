Openbook好書獎名單揭曉 生死、自然議題受矚目

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（中央社記者邱祖胤台北29日電）Openbook好書獎得獎名單今天揭曉，包括隱匿談與疾病共存的「病從所願」等直面身心疾病與死亡作品，以及「走進布農的山」、「影之島」等關注自然議題作品，均在得獎名單之列。

根據Openbook閱讀誌發布新聞稿，2022年Openbook好書獎今年共有221部作品入圍決選，來自不同專業領域的20名決選評審團，從中遴選出「年度中文創作」、「年度翻譯書」、「年度童書/青少年圖書」、「年度生活書」等4大獎項共40本好書。

新聞稿指出，直面身心疾病與死亡的作品今年受關注，包括獲得年度中文創作「病從所願」，詩人隱匿堅毅真誠自剖與病共生的心路歷程；獲得生活書「斷食善終」，作者畢柳鶯以醫師身分談自身陪伴高齡母親漸進式斷食、走完人生的經驗。

還有「憂鬱者之歌：精神病房掙扎求生實錄」是作者出入病院前後經歷18年的創作紀實；圖像小說「再見的練習」，作者林小杯從狗狗的走失作為告別的「練習」，最終迎向不可避免的終局，呈現了生離死別的痛楚。

新聞稿指出，4大獎項都出現關注自然議題的作品，如年度中文創作「走進布農的山」，從事野外台灣黑熊生態研究的作者郭熊，書寫向布農族獵人習得狩獵禁忌、神話和自然知識的過程，重新反思人、動物與山林的關係；年度翻譯書「影之島」以繪本形式緩緩道出關於動物滅絕的殘酷寓言，提醒讀者動物保育的重要性。

年度童書「守護馬來熊的女孩」故事來自越南作者的真實經驗，描述8歲女孩決心阻止動物受虐，投身動保行列；年度童書「潛入迷你王國：小巧蜂蟻，驚奇無比」40多頁翻玩設計巧思的科普小百科，傳達超個體動物如蜜蜂、螞蟻的社會生態。

2022年Openbook好書獎完整得獎書單詳見 https://www.openbook.org.tw/article/p-67042。（編輯：張芷瑄）1111129