台灣文學金典獎揭曉 賴香吟「白色畫像」獲百萬大獎

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（中央社台北24日電）台灣文學獎「金典獎」今天揭曉，百萬大獎由賴香吟以「白色畫像」獲得；鍾永豐「菊花如何夜行軍」同時獲得金典獎及蓓蕾獎。

根據台灣文學館發布新聞稿，今年台灣文學獎共有203部作品參賽，經複審及決審的二輪激辯，選出7部金典獎、1部百萬獎金的「金典獎年度大獎」及3部獎勵新人新作的蓓蕾獎。

「金典獎」得獎作品，分別為零雨「女兒」（印刻文學）、何致和「地鐵站」（木馬文化）、何玟珒「那一天我們跟在雞屁股後面尋路」（九歌出版）、張娟芬「流氓王信福」（衛城出版）、鍾永豐「菊花如何夜行軍」（春山出版）、陳思宏「樓上的好人」（鏡文學）、林懷民「激流與倒影」（時報文化）。

年度大獎得主賴香吟「白色畫像」，由印刻文學出版，評審團認為這部小說集與其說是個別人物故事的拼貼，不如說是一幅時代畫像，沒有濃墨重筆，沒有明確事件指認，不特別突顯人物，沒有想像中的厚重歷史感，在這幅畫像中占最多筆墨與篇幅的，就是「白色」本身。「白色」這個看不見但龐巨深固，無所逃、無法逃的生存情境，是「白色畫像」的核心關懷，也是這部小說最成功的地方。

「蓓蕾獎」3名首次出版文學書的新人作家，分別是唐福睿「八尺門的辯護人」（鏡文學）、郭彥仁（郭熊）「走進布農的山」（大家出版），以及同時獲得金典獎的鍾永豐「菊花如何夜行軍」。

評審團表示，今年年輕作家輩出，長年耕耘持續保持創作高度的作品也紛紛出爐。此外，本次得獎作品在藝術性與大眾性（影視化）均有所開展，類型非常多元，顯現作家們努力開創前瞻性的風格與特色。

台灣文學獎贈獎典禮將於11月12日，在台北華山1914文化創意產業園區紅磚六合院西2館舉行。（編輯：張雅淨）1111024