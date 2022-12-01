來嘉玩偶布袋戲嘉年華 9日嘉縣表藝中心登場

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2022來嘉玩偶創藝布袋戲嘉年華9日起自11日將在嘉義縣表演藝術中心登場，邀請三昧堂創意木偶團隊、雲龍閣掌中劇團及戲夢坊掌中劇團聯手打造多型態的戲偶演出，歡迎大小朋友一同造訪。中央社記者蔡智明攝 111年12月1日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）2022「來嘉玩偶創藝布袋戲嘉年華」9日至11日將在嘉義縣表演藝術中心登場，今年以全齡免費共享文化藝術為主軸，參與者能玩到小、中、大型布袋戲偶，讓民眾與傳統偶戲零距離。

嘉縣表藝中心今天召開記者會，宣告2022「來嘉玩偶創藝布袋戲嘉年華」9日至11日在表藝中心登場。

嘉縣表藝中心主任黃秋萍接受媒體聯訪表示，今年邀請三昧堂創意木偶團隊、雲龍閣掌中劇團及戲夢坊掌中劇團聯手打造多種型態的演出，包含精工戲偶、金光戲偶、掌中戲偶及COSPLAY真人扮演布袋戲，讓民眾體驗多元特色的戲偶嘉年華。

三昧堂創意木偶團隊總監嚴仁鴻說，今年「來嘉玩偶」偶戲節是以全齡免費共享文化藝術為主軸，歡迎全家老少都來參與，完全免費，讓民眾與傳統偶戲零距離。

另外，為期3天的活動，除可近距離觀賞表演外，還有三昧堂自創戲偶特展、親子布袋戲著色比賽、春仔花手作、布袋戲COSPLAY外拍活動、戲台道具解說等精彩內容，要帶給民眾全新享受。（編輯：張芷瑄）1111201

2022來嘉玩偶創藝布袋戲嘉年華9日起至11日將在嘉義縣表演藝術中心登場，彰化鹿港春仔花藝師施麗梅也將現場教導民眾手作春仔花。中央社記者蔡智明攝 111年12月1日