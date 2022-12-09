FOCASA馬戲藝術節 各國馬戲團隊共襄盛舉

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（中央社記者趙靜瑜台北9日電）今年3月FOCASA馬戲藝術節在台南水交社試營運之後，明年首屆FOCASA馬戲藝術節將正式登場，包括法、澳、韓、日、港、柬埔寨及台灣共7個國家地區的馬戲藝術家均有參加。

FOCA福爾摩沙馬戲團發布新聞稿表示，10年前FOCA福爾摩沙馬戲團首次代表台灣，以馬戲踏上國際藝術節舞台，當時的演出就是在馬戲篷裡。FOCA福爾摩沙馬戲團許願未來要有屬於自己的馬戲篷，在台灣提供各種新馬戲演出，讓民眾彷彿進入電影「大娛樂家」的世界，輕鬆度過看戲時光，如今夢想成真。

FOCASA馬戲藝術節主表演場地V-13馬戲篷正是一個環形舞臺，具備室內外大型表演場館優勢，表演完成度較高，能確保一定觀賞品質。首屆FOCASA馬戲藝術節表演團隊包括來自法國的Fills Monkey，結合打擊樂與喜劇，鼓槌所敲擊的節奏直達心臟，充滿了活力、幽默和詩意。

來自澳洲的Gravity & Other Myths 劇團（簡稱GOM），結合特技體操及肢體劇場，以7名體操演員帶來極限演出，展現純粹、狂亂又精緻的肢體震撼。

台灣則有FOCA福爾摩沙馬戲團帶來2齣不同風格的作品「嘛係人」以及「馬戲派對」；天馬戲創作劇團提供了全台首創的兒童馬戲音樂劇；其他還有結合馬戲特技、魔術與肢體喜劇的紅鼻子馬戲團，以及台灣唯一女子特技馬戲「創造焦點」帶來的演出。

今年馬戲藝術節也將與台灣戲曲學院建教合作，師生共創節目現場演出。

V-13馬戲篷外則設計了FOCASA村莊，大小朋友都有空間可以跑跳逛，有水果攤，極限走繩挑戰與摩天巨輪等多項體驗展區。戶外跳跳糖舞台也有各國團隊不斷電演出，搭配台南怡人氣候，希望營造南法「小亞維儂」生活風格。

首屆FOCASA馬戲藝術節由FOCA福爾摩沙馬戲團與台南市政府文化局共同主辦，將於明年2月22日至28日在台南水交社正式登場。（編輯：屈享平）1111209