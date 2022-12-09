黃麗音「蒸蒸日上」 摘2022台北美術獎首獎

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（中央社記者王寶兒台北9日電）以「市場」為核心，藝術家黃麗音今天以作品「蒸蒸日上」摘下2022台北美術獎首獎。她旅居英國多年，作品命名契機從一張幸運籤餅紙條出發，並透過系列作品展示對市場機制的反思。

2022台北美術獎今天頒獎，今年共有11組作品於366件徵件作品中脫穎而出，並將於台北市立美術館「2022台北美術獎」展覽展出投稿作品。除首獎黃麗音外，展出作品的另有優選獎得主包括吳依宣、呂易倫、林政佑、劉文琪、劉紀彤，還有入選獎得主吳聯吟、張程鈞、傅琬婷、鄭文豪、謝其軒。

黃麗音畢業於師大美術系西畫組，完成大學學業後便赴英國投身出版業工作，並在英國攻讀學業，並持續創作。此次黃麗音以「蒸蒸日上」拿下首獎，可獲得新台幣55萬元，未來也有機會於北美館舉行個展。

「蒸蒸日上」從黃麗音曾抽到的幸運籤餅英文籤詩出發，經由翻譯簡化而來，展間共包含20件作品，入口以「雙雁圖」畫作迎接觀眾，並打造如餐館櫃台。黃麗音今天表示，許多亞洲移民到海外都會開快餐店，牆上「雙雁圖」展現西方世界對於東方的想像，有如同宮殿般富麗堂皇的建築，還有流水等，象徵希望生意興隆。

黃麗音向中央社記者分享，展間以「蒸蒸日上」命名，像是種對未來的預言，但籤詩就像商人的話一樣，人們在市場中要不要選擇相信，要由自己決定。

評審團代表張晴文致詞表示，今年入選者中，有些人在處理空間、作品形式上有成熟表現，有些人則熱衷開發並探討新議題，針對獎項應要凸顯形式成熟的創作，或是鼓勵開發新議題的創作者，評審皆經過充分討論，並選出今年得獎名單。

評審團主席簡子傑則透過新聞稿表示，黃麗音的「蒸蒸日上」混雜認同議題與輕快形式的樣貌，在看似日常的雕塑形式中，暗自指向了各地的「市場」意象，而任何一個地方的市場所能涵蓋的議題層次，總是大於單一形式。

北美館館長王俊傑表示，從展覽中可發現，入選11組藝術家們雖然年輕，但不管在議題或內涵上，都有令人驚豔的成果，且在運用空間、技術或媒材上，都展現成熟技巧。

「2022台北美術獎」展覽明天起於北美館展出至2023年2月19日。（編輯：陳政偉）1111209