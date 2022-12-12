更多編輯台推薦新聞：
失業返鄉務農種台灣芭樂翻身 印度農民：想親吻台灣土地
生活

失業返鄉務農種台灣芭樂翻身 印度農民：想親吻台灣土地

阿根廷晉級世足4強 教練斯卡洛尼與梅西相知相惜共創紀錄
運動

阿根廷晉級世足4強 教練斯卡洛尼與梅西相知相惜共創紀錄

宇宙最高能 伽瑪射線爆比科學家預期劇烈3.5倍
科技

宇宙最高能 伽瑪射線爆比科學家預期劇烈3.5倍

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》本週2波降溫 17日寒流可能來襲中部以北低溫12度
首頁 / 文化

紐時評小說「鬼地方」 讚作者陳思宏處理混亂手法

2022/12/12 07:29（12/12 07:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
旅德台灣作家陳思宏小說「鬼地方」英譯本推出後獲廣大迴響。圖為陳思宏10月24日在紐約尼亞可斯基金會圖書館出席講座。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年11月8日
旅德台灣作家陳思宏小說「鬼地方」英譯本推出後獲廣大迴響。圖為陳思宏10月24日在紐約尼亞可斯基金會圖書館出席講座。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年11月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）旅德台灣作家陳思宏小說「鬼地方」英譯本推出後獲廣大迴響。紐約時報書評形容此書內容飽滿，有如塞爆的行李箱，部分情節略顯倉促，但陳思宏證明自己有能力處理混亂。

貝克（Peter C. Baker）執筆的書評寫道，「鬼地方」就像一個滿到不行的行李箱，人物、回憶、遺憾、選擇、後果、秘密、歷史、政治、地產、性，這些元素緊緊貼在一起，有如長途旅行後待洗的衣物；稍微打開箱子，髒衣服就會溢出來。

「鬼地方」故事融合陳思宏真實生活經驗素材和看似荒誕的小說情節，設定在陳思宏的故鄉彰化永靖，講述虛構的主角陳天宏因故從德國柏林回鄉後，面對陳家三代成員的人物情感、家庭糾葛，及主角在他鄉與原鄉、同志身分間亟欲尋找落腳處的漂泊心境。

根據紐時書評，「鬼地方」部分情節就算倉促，也存在於和諧的藝術迴圈中，每個環節相互支持、激發能量。書中人物有時顯得扁平，但交織而成的關係充滿熱度與情感。陳天宏在柏林的遭遇像是密封在行李箱的獨立夾層，如能和其他元素糾纏、亂成一團，將能從中受益。

貝克寫道：「正如『鬼地方』其餘部分充分展現，人生時常一團亂，而陳思宏是能把它處理好的作者。」

駐紐約台北文化中心主任張惠君向中央社表示，「鬼地方」從入選紐約時報秋季書單起，接連得到許多美國重要專業刊物及網站的星級評價，到現在獲得紐時書評肯定，恭喜陳思宏首本英譯版小說打入美國主流市場、創出佳績，為台灣文學感到驕傲。

她說，紐時書評極具指標性，獲得青睞真的是「沒那麼簡單」。紐文中心正在接洽其他國際文學機構，希望明年再度邀請陳思宏到北美講述台灣的精采故事。

「鬼地方」2019年在台灣推出，陸續獲台灣文學金典獎年度百萬大獎、金鼎獎文學圖書獎等獎項肯定。英譯本獲文化部翻譯出版獎勵計畫贊助，由譯者石岱崙（Darryl Sterk）翻譯，平裝本今年8月在英國發行，北美精裝本10月25日上市。

陳思宏10月下旬至11月上旬應紐文中心邀請，在紐約、華府出席7場講座，和讀者分享創作心得。巡迴期間他受訪時透露，書商已提供紐時「鬼地方」試讀本，之後可能有書評，但刊出前他不想大肆張揚。

如今紐時網站刊登「鬼地方」書評，陳思宏難掩興奮，在臉書（Facebook）發表長文抒發心情。

他寫道：「各位永靖鄉親。各位台灣鄉親。我寫永靖的小說，上了紐約時報書評啊。我知道一定有人覺得這又怎樣。但我本人覺得很怎樣。對我來說，這是大事。」

陳思宏提到，紐時書評最近罵了日本小說家村上春樹，他就算被罵也會很開心。從寫作之初連3本著作初版絕版到再刷初體驗，「一直沒放棄，因為熱愛。真正熱愛的事，我有某種自信，沒關係，要是此生無機緣，至少，我做的這件事，是我愛的」。（編輯：韋樞）1111212

鬼地方
鬼地方
  • 作者｜陳思宏
  • 出版社｜鏡文學
  • 出版日期｜2019/12/05
#陳思宏
#鬼地方
#陳天宏
延伸閱讀
「鬼地方」北美出版 陳思宏首度在美分享心得「鬼地方」作者陳思宏講座反應佳 紐約臨時加場陳思宏小說「鬼地方」 入選紐約時報秋季書單
陳思宏
「鬼地方」獲美國星級書評 陳思宏講座人氣旺
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族