「鬼地方」北美出版 陳思宏首度在美分享心得

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旅德台灣作家陳思宏長篇小說「鬼地方」推出北美精裝本，應駐紐約台北文化中心邀請出席在紐約、華府舉辦的4場文學講座。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年10月25日

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（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）旅德台灣作家陳思宏長篇小說「鬼地方」北美精裝本本週推出。他首度在美國與讀者分享心得，並說這本寫家鄉的小說，是當初恨不得快點遠走高飛的他成熟之後對自己的質問。

「鬼地方」故事融合陳思宏真實生活經驗素材和看似荒誕的小說情節，設定在陳思宏的故鄉彰化永靖，講述虛構的主角陳天宏因故從德國柏林回鄉後，面對陳家三代成員的人物情感、家庭糾葛，及主角在他鄉與原鄉、同志身分間亟欲尋找落腳處的漂泊心境。

此書中文版2019年在台灣推出，曾獲台灣文學金典獎年度百萬大獎、金鼎獎文學圖書獎，之後被譯為英文、韓文、越南文和義大利文等語版。英文平裝本今年8月在英國發行，北美精裝本10月25日上市。

陳思宏應駐紐約台北文化中心邀請，24日至27日在美國紐約、華府出席4場文學講座，首度與美國讀者面對面暢談創作歷程。

陳思宏在紐文中心受訪時提到，已故作家邱妙津也來自彰化，生前沒有寫過自己的家鄉。但他相信當年旅居法國巴黎的邱妙津如果還活著，到生命中某個階段一定也會開始寫家鄉。

46歲的陳思宏說：「我們一開始恨不得趕快逃離那個鬼地方，透過升學、教育手段成功逃脫後，有一天，你的心、你的身體一定會出現一個羅盤，跟你講你來自的那個地方是什麼，讓你開始質問自己。這本書就是我對自己的質問。」

「鬼地方」大量素材取自陳思宏真實生活，包括他好友在內許多讀者看過後都分不清虛實。對此，陳思宏以小說「微物之神」（The God of Small Things）作者羅伊（Arundhati Roy）說過的「小說即是真相」回應。

陳思宏說：「如果小說不以真為本，讀者看了會無法進入，一定要跟我們有辦法產生連結才行。也許這本書能在台灣賣超過1萬本，很可能是我寫的這聲音跟很多人的頻率對上，對上之後，我這個世代剛好可以讀懂我在寫什麼東西。」

「鬼地方」為陳思宏首本發行英文版的小說，英譯本獲文化部翻譯出版獎勵計畫贊助，由譯者石岱崙（Darryl Sterk）翻譯，他也是作家吳明益「複眼人」及「單車失竊記」英文版譯者。

陳思宏坦承，「鬼地方」英譯本他沒有從頭看到尾，原因是他3年多前交稿後已讀過太多遍，出版後沒有辦法再讀一次，「我必須跟它道別，才能往下一本走去」。

「鬼地方」英譯本在英美出版界獲得廣大迴響，入選極具指標性的紐約時報秋季書單，BuzzFeed等網站列入必讀書單，美國「書目雜誌」（Booklist）發表星級書評。

陳思宏對此感到驚喜，提到「鬼地方」是他寫作生涯一大突破，成為暢銷小說之餘獲獎、引發討論，希望在美國也能如此。

陳思宏24日下午在紐約公共圖書館旗下尼亞可斯基金會圖書館（Stavros Niarchos Foundation Library）出席首場講座，現場與線上近60名讀者參加。他以幽默風趣的口吻介紹「鬼地方」取材靈感、台灣中元節及鬼月禁忌，帶領觀眾思考「什麼是『鬼』」、「什麼是所謂的『鬼地方』」，現場笑聲不斷。

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陳思宏接下來3天將赴紐約皇后區公共圖書館貝賽（Bayside）分館、紐約市立大學亨特學院（Hunter College）、華府喬治華盛頓大學（George Washington University）出席講座。

紐文中心主任張惠君表示，「鬼地方」觸及家鄉、移民及同志議題，既在地又國際，很容易引起北美讀者共鳴。故事中展現的複雜時空書寫、角色刻劃技巧和魔幻寫實氛圍，獲英文書評正面回饋，期待很快有下一本作品譯成英文，讓美國讀者更認識台灣文學多元風貌。（編輯：韋樞）1111025

旅德台灣作家陳思宏24日在紐約公共圖書館旗下尼亞可斯基金會圖書館出席講座，首度在美國與讀者分享長篇小說「鬼地方」創作心得。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年10月25日