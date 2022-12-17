王瓊玲書寫「春閨夢」 為八二三砲戰遺孀們發聲

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（中央社記者邱祖胤新北17日電）64年前的八二三砲戰保住了台灣，但在戰役中犧牲的戰士及其遺孀、遺族，卻逐漸被人們遺忘，作家王瓊玲花5年時間書寫「春閨夢」一書，為這些戰士背後的堅強女性立傳。

王瓊玲說，八二三烈士遺孀、遺族的故事說不完，每一段都有血有淚，「沒有八二三就沒有台灣今天的繁榮及民主，然而這些烈士走了，他們的妻子、孩子又是如何度過漫漫歲月」。王瓊玲希望這部小說能讓更多人知道八二三的精神，並期許不再有戰爭。

「春閨夢」一書今天在國立台灣圖書館舉行新書分享會，包括作家張曉風、前彰化縣長卓伯源、八二三遺族勵進會創會會長曾錦煌等人出席。

王瓊玲現場特別分享書中故事，「斷指婆婆」許李木珠，20歲結婚懷了身孕，丈夫卻被調去金門、壯烈成仁，她為了扶養遺腹子含辛茹苦，去當鐵工廠板模工人，手指意外被截斷，照樣用殘障的手把孩子扶養長大，但兒子又於婚前1個月車禍過世，如今許李木珠逐漸失智，由其弟弟照顧她的生活起居。王瓊玲說，「斷指婆婆」走過的是一再「失去」的人生。

另一名八二三遺孀賴玉昭與丈夫生了4個兒子、1個女兒，她曾帶全家去軍營探親，賴玉昭的長子陳耀東仍記得父親抱著稚齡的小弟，先摸頭、再捏肩、再握手臂，接著把弟弟的小手握在大手中，疼惜之情溢於言表。

只可惜小女兒未出生前，賴玉昭的丈夫即因八二三戰役陣亡，女兒略懂事後，說她經常夢見穿綠衣服的人回家，賴玉昭告訴她不用怕，「那是你爸爸」，但正值青春叛逆的長子卻不以為然，問妹妹「夢中人」做了什麼？妹妹就將對方摸頭、捏肩、握手臂、大手握小手的情境歷歷描述，幾乎跟當年父親對小弟做的動作一樣，長子從此不再叛逆。

王瓊玲說，她用不同的手法書寫這些面對逆境卻從不屈服的女人，如「呂媽媽」的故事，「透過22歲永遠不老的魂魄穿越陰陽找到82歲的妻子，從新化搭公車、火車回到梅山公園，重溫當年的山盟海誓」。現實中，呂媽媽也透過王瓊玲的協助，找到與丈夫初次約會的那棵梅樹。

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第2篇「阿罵與小猴兒」則用輕鬆愉快的筆法帶出最慘最烈的悲傷，讓三代人的記憶與人生故事彼此交錯；賴玉昭的故事則用報導文學的寫法，既寫對方的故事，也寫王瓊玲自己採訪、側寫的過程。

王瓊玲是嘉義梅山人，東吳大學中文所博士，曾任世新大學中文系創系系主任，現任中正大學中文系所教授，小說創作多次被改編為戲曲並演出，備受好評。王瓊玲長期關注八二三歷史，實地採訪遺族並陸續完成「宵待花」、「春閨夢」等作品。「春閨夢」版稅全捐做公益，回饋八二三遺族。（編輯：張芷瑄）1111217