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李梅樹120歲藝術紀念展開幕 蘇貞昌：向大師致敬

2022/12/17 18:09（12/17 18:21 更新）
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「畫筆下的真實–李梅樹120歲藝術紀念展」17日在國立台灣美術館登場，行政院長蘇貞昌（左2）出席開幕式後，也前往會場參觀展出畫作。中央社記者郝雪卿攝 111年12月17日
「畫筆下的真實–李梅樹120歲藝術紀念展」17日在國立台灣美術館登場，行政院長蘇貞昌（左2）出席開幕式後，也前往會場參觀展出畫作。中央社記者郝雪卿攝 111年12月17日
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（中央社記者郝雪卿台中17日電）「李梅樹120歲藝術紀念展」今天在國美館開幕，行政院長蘇貞昌致詞說，政府啟動大筆預算為重建台灣藝術史努力，向台灣前輩藝術大師致敬，也把台灣國寶保存下來。

今年適逢台灣前輩藝術大師李梅樹120歲生日，國立台灣美術館推出「李梅樹120歲藝術紀念展」，今天下午舉行開幕儀式，蘇貞昌、立法院副院長蔡其昌、文化部長李永得、國美館長廖仁義、李梅樹紀念館長李景光、策展人薛燕玲、台灣藝術史研究學者李欽賢等人出席。

蘇貞昌在會中致詞指出，台灣經歷長久的異族殖民統治，但台灣畫家輩出，以畫筆描述當年台灣人的生活、記憶台灣的美。可惜過去數十年，因政治關係，大家常常講到國外其他地方，卻對自己土地上的前輩大師們了解不多，這是台灣人最大的遺憾，也是歷史上的不公平。

蘇貞昌表示，總統蔡英文上任後提出前瞻基礎建設計畫，不僅有建鐵路、公路及橋梁等硬體建設，也啟動大筆經費為重建台灣藝術史努力，向台灣的前輩大師致敬，也把台灣國寶保存下來。

蘇貞昌說，期許文化部加強推廣，將台灣前輩藝術家的珍貴作品呈現民眾眼前，只有這樣，台灣人才能真正了解台灣，同時也因此知道自己能「站得住」，建立起自己的光榮感。

李永得說，今天的展是對台灣藝術史上傑出的藝術家表達最高敬意，也是前瞻基礎建設計畫的成果，他代表文化部感謝行政院在經費上大力支持，還要感謝國美館的籌劃，更要感謝李梅樹的家屬有共識，保存李梅樹的畫作當台灣的資產，而不是家產，令人非常感動。

這項畫展從12月17日展出到2023年3月12日，廖仁義說，展覽期間將聯手新北三峽的李梅樹紀念館、李梅樹入室弟子吳耀忠侄兒吳冠德成立的庶民美術館與祖師廟，進行6場地方藝術走讀，為民眾導覽，尋訪李梅樹當年藝術創作的足跡與視線。（編輯：郭諭儒）1111217

「畫筆下的真實–李梅樹120歲藝術紀念展」17日起在國立台灣美術館登場，行政院長蘇貞昌（中）、立法院副院長蔡其昌（右3）、文化部長李永得（左2）等人出席向大師致敬。中央社記者郝雪卿攝 111年12月17日
「畫筆下的真實–李梅樹120歲藝術紀念展」17日起在國立台灣美術館登場，行政院長蘇貞昌（中）、立法院副院長蔡其昌（右3）、文化部長李永得（左2）等人出席向大師致敬。中央社記者郝雪卿攝 111年12月17日
#蘇貞昌
#李梅樹紀念館長
#台灣
蘇貞昌
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