蕭邦鋼琴大賽首獎趙成珍 首度赴高雄衛武營演出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）睽違3年，2015年蕭邦大賽首獎得主鋼琴家趙成珍再訪台灣，今天將在衛武營首度登台，明天返回台北國家音樂廳演出。趙成珍得獎後獨奏會曲目已經少見蕭邦，樂迷不妨可以期待安可曲演出。

牛耳藝術發布新聞稿表示，這次巡演，台灣樂迷將能夠搶先聽到趙成珍（Seong-Jin Cho）明年即將發行的新專輯曲目，從韓德爾「第五組曲」中大家所熟知的「快樂的鐵匠」，到布拉姆斯改編的韓德爾「主題變奏曲及賦格」，最後以舒曼作結。從巴洛克跨到浪漫，趙成珍搭配的曲目將帶給台灣樂迷全新感受。

趙成珍1994年出生於韓國首爾，年僅15歲便是日本濱松國際鋼琴比賽有史以來最年輕冠軍。17歲的他獲得柴可夫斯基比賽第3名。2015年，他成為第一位獲蕭邦鋼琴大賽首獎的韓國鋼琴家，自此踏上國際樂壇。

趙成珍受訪時曾表示自己並非天才，但是付出了200分的努力與準備，才有所成。近年來，他與柏林愛樂、維也納愛樂、紐約愛樂、波士頓交響樂團等國際頂尖交響樂團多有合作，是這世代炙手可熱的頂尖鋼琴家之一。

趙成珍16日在台南文化中心的演出，展現了獨特的控制力；琴聲時而輕柔朦朧變幻萬千色彩，時而振奮激昂，令人為之著迷。安可曲他首先帶來肯普夫改編韓德爾作品的「小步舞曲」，之後便帶來蕭邦降A大調波蘭舞曲「英雄」，也讓樂迷滿心歡喜。近年趙成珍不斷拓寬演出曲目，重拾蕭邦也希望給台灣樂迷滿滿回憶。

趙成珍今年行程滿檔，先後安排3月與梵志登和紐約愛樂、4月與萊比錫布商大廈管弦樂團、5月與倫敦的愛樂管弦樂團、6月與大都會歌劇院管弦樂團等樂團合作或演出，下半年也在歐美重要音樂節出現。

鋼琴家趙成珍獨奏會18日在高雄衛武營，19日在台北國家音樂廳演出。（編輯：陳清芳）1111218